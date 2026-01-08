Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Države da pojačaju pritisak na Rusiju otmicom čečenskog lidera Ramzana Kadirova, u istom duhu kao što je to učinio predsednik Venecuele Nikolas Maduro, rekavši da bi takva operacija mogla da utiče na rusko rukovodstvo.

„Evo,primera sa Madurom. Da, sproveli su operaciju. Svi su videli rezultate, ceo svet. Brzo su to uradili. Pa, neka sprovedu neku vrstu operacije na ovom, kako se zove, Kadirovom“, citira RBK reči Zelenskog.

Američka vojska je 3. januara kidnapovala Madura i njegovu suprugu Siliju Flores u njihovoj rezidenciji u Karakasu i transportovala ih u Njujork, gde je svrgnuti lider republike optužen za „narkoterorizam“. Sam Maduro je na sudu izjavio da ostaje predsednik Venecuele.

Odgovor iz Čečenije

Ramzan Kadirov je odgovorio na sugestiju putem svog Telegram kanala, tvrdeći da Zelenski želi da ostvari svoje ciljeve preko drugih. „Primetite da nije ni pretio da će to sam učiniti“, napisao je čečenski lider, napominjući da je Zelenski više voleo da ostane po strani „i posmatra sa bezbedne udaljenosti“.

Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters

„Stavlja me na listu traženih lica i uvodi sankcije. Sada traži pomoć od Amerikanaca, govoreći: 'Ako nisu pomogli sa oružjem, bar neka otmu Ramzana'“, rekao je Kadirov.

„Sačuvaj obraz i ne ponižavaj se. Da u tebi ima i trunka muškosti, shvatio bi koliko ponižavajuće zvuče tvoje reči i zahtevi“, dodao je.

Na poternici ukrajinske službe bezbednosti

Ovo nije prvi sukob između Kadirova i ukrajinskih vlasti. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je ranije proglasila Kadirova traženom osobom, optužujući ga za sprovođenje „agresivnih vojnih akcija“ i kršenje zakona i običaja ratovanja.

S druge strane, Istražni komitet Rusije je okarakterisao potez kao „dovođenje svesno nevine osobe do krivične odgovornosti“.