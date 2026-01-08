Slušaj vest

Veliki požar je izbio u glavnom gradu Albanije, Tirani, na trgu polovne odeće. Požar je zahvatio veliki broj skladišta, u ulici "5. maj”. Mnoge porodice evakuisane. Veruje se da je pričinjena materijalna šteta od milion evra.

Na trgu posluju desetine ljudi, i požar je proširen, tako da ugrožava i stanove u zgradama u blizini skladišta. Strahuje se da bi šteta mogla da bude još veća, jer se veruje da se u skladištima nalaze i gasne boce.

1/5 Vidi galeriju Požar u Tirani Foto: Printksrin

Ukupno gori oko 50 velikih skladišta. Mnoge porodice su evakuisane od strane pripadnika službe za hitne intervencije.

Još uvek se ne zna uzrok požara. Vatrogasne službe bore se da ugase vatru.

Na licu mesta su stigle policijske snage, predstavnici lokalne vlasti, dok je u akciji 70 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila.