Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da je Grenland od presudne važnosti za odbranu SAD i sveta od potencijalnih ruskih ili kineskih napada, oštro kritikujući Evropu i Dansku jer "nisu dobro obavile posao" u obezbeđivanju tog strateškog područja.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada je Bela kuća potvrdila da "aktivno" razmatra opciju kupovine Grenlanda, poluautonomne danske teritorije, piše BBC.

Vens: Ne radite dobar posao

U intervjuu za Fox News, Vens je upitan koliko je daleko SAD spreman da ide oko Grenlanda.

"Pa, konačnu odluku donesiće predsednik, ali iz Evrope dolazi mnogo negodovanja, a Evropa se pritom nije uhvatila u koštac sa temeljnim argumentom koji iznose predsednik i cela administracija. Grenland je ključan – ne samo za našu nacionalnu bezbednost, nego i za bezbednost celog sveta. Ljudi toga nisu svesni", rekao je Vens i dodao:

"Cela infrastruktura protivraketne odbrane delimično zavisi od Grenlanda. Ako, ne daj Bože, Rusi ili Kinezi – ne kažem da hoće – ali ako bi u budućnosti neko ispalio nuklearnu raketu prema našem kontinentu ili Evropi, Grenland je ključni deo tog odbrambenog sistema".

Džej Di Vens sa suprugom Ušom Vens tokom posete Grenlandu Foto: AP Jim Watson

Američki potpredsednik je potom kritikovao Evropu.

"Pa se postavlja pitanje: jesu li Evropljani, jesu li Danci, uradili dobar posao u obezbeđivanju Grenlanda i osigurali da on i dalje može služiti kao oslonac svetske bezbednosti i protivraketne odbrane? Odgovor je, očigledno, da nisu. Premalo su ulagali u sigurnost. Nisu dobro obezbedili to područje.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država vrlo jasno poručuje: ne radite dobar posao kada je Grenland u pitanju. Mi ćemo se pobrinuti da zaštitimo američke interese i mislim da je predsednik spreman da ide onoliko daleko koliko treba da to i učini", rekao je Vens.

Strateška važnost Grenlanda leži u njegovom položaju između Severne Amerike i Arktika, što ga čini idealnim za sisteme ranog upozoravanja. SAD tamo već decenijama imaju vojnu bazu, sa više od 100 stalno stacioniranih vojnika. Poslednjih godina raste i interes za ogromne prirodne resurse ostrva, uključujući retke metale, uranijum i gvožđe, koji postaju dostupniji zbog topljenja leda.

shutterstock_2558401685.jpg
Foto: Shutterstock

Evropa stala uz Dansku

I Grenland i Danska, koja je članica NATO-a, više puta su jasno poručili da ostrvo nije na prodaju. Tramp je sličnu ponudu izneo i 2019. godine tokom svog prvog mandata, ali je glatko odbijen. Danska je upozorila da bi bilo kakav pokušaj prisilnog preuzimanja značio kraj NATO saveza.

Evropski lideri stali su u odbranu Danske.

"Grenland pripada svom narodu, i samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa", navodi se u zajedničkoj izjavi lidera Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Nemačke, Italije, Poljske, Španije i Danske.

Kurir.rs/BBC

