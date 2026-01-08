Slušaj vest

Ukrajinska elektronska mapa vazdušnih uzbuna u večernjim satima 8. januara gotovo je u potpunosti obojena u crveno.

Prema podacima ukrajinskih javnih i posmatračkih grupa, u toku je masovni vazdušni udar na ciljeve širom zemlje, uključujući prestonicu Kijev, Lavov i niz regiona u centralnoj i zapadnoj Ukrajini.

Nekoliko sati pre prvih eksplozija, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski javno je upozorio na „visoku verovatnoću obimnog ruskog udara“, naglašavajući da bi nepovoljni vremenski uslovi mogli biti iskorišćeni za izvođenje velike ofanzivne operacije tokom noći između 8. i 9. januara. Građanima je upućen poziv da pažljivo prate upozorenja i da se, po potrebi, na vreme sklone.

Eksplozije u Kijevu i Lavovu, problemi sa strujom

U Kijevu je prijavljen niz snažnih eksplozija, posebno u Solomjanskom okrugu i okolnim delovima Kijevske oblasti. Prema lokalnim izvorima, napadi su pogodili energetske objekte, što je izazvalo nove nestanke električne energije u delovima grada koji su i ranije imali ozbiljne probleme sa snabdevanjem.

Eksplozije su zabeležene i u Lavovu i njegovoj okolini. Ukrajinski izvori navode da su u napadima korišćene bespilotne letelice tipa „Geranj“, dok su lokalne vlasti prijavile oštećenja na energetskoj infrastrukturi i privremene prekide u snabdevanju strujom.

Vazdušna uzbuna proglašena je u većini regiona zemlje, uključujući Čerkasku oblast, gde su prijavljene aktivnosti protivvazdušne odbrane u blizini hidroelektrane „Kaniv“. Prema dostupnim informacijama, više dronova je upućeno ka tom području, nakon čega su delovi regiona ostali bez električne energije.

Tvrdnje o raketi „Orešnik“ bez potvrde Moskve

Posebnu pažnju izazvale su tvrdnje ukrajinskih izvora da su ruske oružane snage navodno mogle da upotrebe balističku raketu srednjeg dometa „Orešnik“, lansiranu sa poligona Kapustin Jar. Prema ovim navodima, jedan od udara navodno je pogodio objekat u Lavovu.

Međutim, ruska strana do sada nije potvrdila upotrebu ovog sistema, niti je izdala zvanično saopštenje o vrsti oružja korišćenog u napadima. Zbog toga se ove informacije za sada mogu tretirati isključivo kao tvrdnje ukrajinskih izvora, bez nezavisne potvrde.

Ako je, kako tvrdi Kijev, politički vrh bio unapred upoznat sa mogućnošću masovnog udara, analitičari ocenjuju da se teško može govoriti o takozvanom „obezglavljivanju“ ili ciljanju vrha vlasti. Umesto toga, obrazac napada ukazuje na udare po energetskoj i kritičnoj infrastrukturi, sa ciljem dodatnog opterećenja ukrajinskog sistema tokom zimskog perioda.