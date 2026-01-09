Slušaj vest

Lider Severne Koreje Kim Džong Un izrazio je bezuslovnu i trajnu podršku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i njegovim političkim odlukama, navodi se u pismu koje je Kim uputio Putinu, koje je danas objavila severnokorejska državna agencija KCNA.

U pismu se navodi da će Kim "bezuslovno poštovati i podržavati sve politike i odluke" ruskog predsednika, ističući da će Severna Koreja "uvek biti uz Rusiju". KCNA prenosi da je Kim naglasio kako je ova podrška stalna i trajna.

Kurir.rs/KCNA

