Lider Severne Koreje Kim Džong Un izrazio je bezuslovnu i trajnu podršku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i njegovim političkim odlukama, navodi se u pismu koje je Kim uputio Putinu , koje je danas objavila severnokorejska državna agencija KCNA.

U pismu se navodi da će Kim "bezuslovno poštovati i podržavati sve politike i odluke" ruskog predsednika, ističući da će Severna Koreja "uvek biti uz Rusiju". KCNA prenosi da je Kim naglasio kako je ova podrška stalna i trajna.