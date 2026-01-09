Slušaj vest

Brojni građani Teherana izašli su večeras na ulične proteste ili su skandirali sa prozora, pošto ih je na to iz egzila pozvao jedan od vodećih opozicionara, iranski princ Reza Pahlavi, 12. dana antivladinih demonstracija koje su se proširile na sve provincije u Iranu.

BBC javlja da je zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire.

Princ Reza Pahlavi je pozvao građane da izađu na demonstracije i večeras i sutra u 20 časova po lokalnom vremenu. Čim je večerašnji protest počeo, vlast je onemogućila pristup internetu i telefonski saobraćaj, navodi Asošiejted pres.

„Velika iranska nacijo, oči celog sveta su uprte u vas. Izađite na ulice i iznesite zahteve kao ujedinjeni front. Upozoravam Islamsku Republiku, njenog vođu i Čuvare islamske revolucije da vas svet i predsednik SAD Donald Tramp pažljivo gledaju. Represija nad narodom neće ostati bez odgovora“, naveo je Reza Pahlavi u pozivu iz Vašingtona gde je u egzilu.

Večerašnji protest je prvi test potencijalnog uticaja u Iranu Reze Pahlavija, čiji je smrtno bolesni otac, autokratski proamerički šah Mohamad Reza Pahlavi (1941-1979), pobegao iz zemlje u januaru 1979. za vreme Islamske revolucije, neposredno pre uspostavljanja tvrdokorne teokratske vlade.

Kada je sat otkucao 20 časova, širom Teherana se čulo skandiranje, a na ulicama su bile hiljade ljudi, navode svedoci. Demonstranti su skandirali „Smrt diktatoru“, misleći na vrhovnog vođu Irana Alija Hamneija, i „Smrt Islamskoj Republici“. Drugi su hvalili šaha, vičući: „Ovo je poslednja bitka! Pahlavi će se vratiti“.

Na večerašnjim demonstracijama su se čula i klicanja pokojnom šahu, što je u prošlosti moglo dovesti do smrtne kazne, a sada svedoči o gnevu koji podstiče proteste, u čijoj je osnovi nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom. Nejasno je, međutim, da li ti povici znače i podršku princu Rezi Pahlaviju, ili su samo izraz želje za povratak u vreme pre Islamske revolucije..

Pahlavi je rekao da će izneti dalje planove u zavisnosti od odgovora na njegov poziv. On je ranije kritikovan zbog podrške Izraelu i podrške koju je dobio od tog najljućeg neprijatelja Irana, posebno posle 12-dnevnog rata dve zemlje u junu prošle godine.

Iranski zvaničnici su ozbiljno shvatili najavljene proteste – mediji bliski vlasti su objavili da će bezbednosne snage koristiti dronove za identifikaciju učesnika.

Protesti, čije širenje povećava pritisak na vrhovnog vođu Irana, ajatolaha Alija Hamneija, najintenzivniji su bili juče, a nastavljeni su i danas u gradovima i selima širom zemlje. Više pijaca i bazara bilo je zatvoreno u znak podrške demonstrantima.