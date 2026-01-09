Slušaj vest

Broj poginuih na protestima u Iranu premašio je 40, a među žrtrvama ima i pripadnika policije.

Kako se protesti sada šire širom Irana, američka Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopštila je da su demonstracije održane na 348 lokacija u svih 31 iranskoj provinciji. U Iranu je došlo do prekida internet i telefonskog saobraćaja.

Kako su se nasilni protesti pojavljivali u sve većem broju gradova i mesta širom Islamske Republike, režim je zauzeo poznatu poziciju, oslanjajući se na antizapadnu retoriku, ignorišući izveštaje o desetinama ubijenih civila i nudeći ekonomsku pomoć stanovnicima u nastojanju da uguši nemire koji su počeli kao protesti zbog inflacije i troškova života, prenosi CBS News.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se mogu videti demonstranti koji uzvikuju "SMRT HAMNEIJU!" (vrhovni poglavar Irana Ali Hamnei).

Takođe, pojavili su se i snimci na kojima se čuje pucnjava.

Dok su tražili načine da zaustave proteste na ulicama - pod pretnjom američke intervencije predsednika Trampa - iranske vlasti su saopštile da je jedan muškarac pogubljen vešanjem nakon što je osuđen za špijunažu za izraelsku obaveštajnu službu Mosad, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA.

Ali Ardestani je osuđen pod optužbama da je pružao izraelskim obaveštajnim službama "snimke i fotografije određenih lokacija i informacije o ciljanim osobama, kao i da je primao isplatu u obliku digitalne valute na kraju svake misije", navodi IRNA.

Iranske vlasti održavaju suđenja iza zatvorenih vrata, a nijedan dokaz protiv Ardestanija nije objavljen.

Iran je prošle godine pogubio više od 1.000 ljudi - što je najveći broj izvršenih kazni u zemlji od 1989. godine, prema Amnesty International.

Najnovije pogubljenje desilo se dok se iranski tvrdi islamski vladari suočavaju sa najvećim unutrašnjim nemirima u zemlji u poslednjih nekoliko godina. Protesti širom zemlje protiv autokratskog režima u četvrtak su ušli u 12. dan.

Protesti su počeli kada su vlasnici firmi u Teheranu izražavali frustraciju zbog spirale inflacije i troškova osnovnih proizvoda. Iranska ekonomija je godinama pogođena američkim i međunarodnim sankcijama, ali su demonstracije brzo eskalirale u najšire proteste u zemlji od 2022. godine, nakon smrti mlade žene u pritvoru policije, koja je zadržana zbog navodnog kršenja pravila o oblačenju.

Iran protesti.jpg
Foto: Printskrin X

Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se navodi da prikazuje paljenje državne zgrade u Teheranu, ali ta informacija nije potvrđena.

Kurir.rs/ CBS News

Ne propustitePlanetaMASOVNI PROTESTI U IRANU: Oboren spomenik u Teheranu, skinuta zastava Islamske Republike (VIDEO)
Iran.jpg
PlanetaTRAMP ŽESTOKO ZAPRETIO IRANU! Dok ta zemlja gori, on poručuje "Platićete paklenu cenu" - izjava koja pokazuje da je Amerika spremna za još jednu intervenciju?!
Donald Tramp
PlanetaTOTALNI HAOS U IRANU, ODVIJA SE OBOJENA REVOLUCIJA! Gori Teheran, hiljade građana izašle na ulice - pale državne zgrade, neredi širom zemlje (VIDEO)
Neredi u Teheranu
Planeta"NAJMANJE 36 LJUDI POGINULO U NAJNOVIJEM TALASU PROTESTA U IRANU": Od 28. decembra uhapšeno više od 1.200 osoba
Teheran
PlanetaOVO JE SPISAK ZEMALJA KOJIMA TRAMP PRETI: Nakon napada na Venecuelu, na tapetu je ovih PET država! (FOTO)
Donald Tramp Ali Hamnei Gustavo Petro Klaudija Šejnbaum Migel Dijaz Kanel Jens Frederik Nilsen
PlanetaTEHERAN OPTUŽIO IZRAEL DA "PODSTIČE NASILJE" U IRANU Povod podrška premijera Netanjahua protestima u kojima je najmanje 16 osoba ubijeno (FOTO)
iran izrael1.jpg