Slušaj vest

Broj poginuih na protestima u Iranu premašio je 40, a među žrtrvama ima i pripadnika policije.

Kako se protesti sada šire širom Irana, američka Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopštila je da su demonstracije održane na 348 lokacija u svih 31 iranskoj provinciji. U Iranu je došlo do prekida internet i telefonskog saobraćaja.

Kako su se nasilni protesti pojavljivali u sve većem broju gradova i mesta širom Islamske Republike, režim je zauzeo poznatu poziciju, oslanjajući se na antizapadnu retoriku, ignorišući izveštaje o desetinama ubijenih civila i nudeći ekonomsku pomoć stanovnicima u nastojanju da uguši nemire koji su počeli kao protesti zbog inflacije i troškova života, prenosi CBS News.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se mogu videti demonstranti koji uzvikuju "SMRT HAMNEIJU!" (vrhovni poglavar Irana Ali Hamnei).

Takođe, pojavili su se i snimci na kojima se čuje pucnjava.

Dok su tražili načine da zaustave proteste na ulicama - pod pretnjom američke intervencije predsednika Trampa - iranske vlasti su saopštile da je jedan muškarac pogubljen vešanjem nakon što je osuđen za špijunažu za izraelsku obaveštajnu službu Mosad, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA.

Ali Ardestani je osuđen pod optužbama da je pružao izraelskim obaveštajnim službama "snimke i fotografije određenih lokacija i informacije o ciljanim osobama, kao i da je primao isplatu u obliku digitalne valute na kraju svake misije", navodi IRNA.

Iranske vlasti održavaju suđenja iza zatvorenih vrata, a nijedan dokaz protiv Ardestanija nije objavljen.

Iran je prošle godine pogubio više od 1.000 ljudi - što je najveći broj izvršenih kazni u zemlji od 1989. godine, prema Amnesty International.

Najnovije pogubljenje desilo se dok se iranski tvrdi islamski vladari suočavaju sa najvećim unutrašnjim nemirima u zemlji u poslednjih nekoliko godina. Protesti širom zemlje protiv autokratskog režima u četvrtak su ušli u 12. dan.

Protesti su počeli kada su vlasnici firmi u Teheranu izražavali frustraciju zbog spirale inflacije i troškova osnovnih proizvoda. Iranska ekonomija je godinama pogođena američkim i međunarodnim sankcijama, ali su demonstracije brzo eskalirale u najšire proteste u zemlji od 2022. godine, nakon smrti mlade žene u pritvoru policije, koja je zadržana zbog navodnog kršenja pravila o oblačenju.

Foto: Printskrin X

Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se navodi da prikazuje paljenje državne zgrade u Teheranu, ali ta informacija nije potvrđena.