Ruske snage su upotrebile rakete „Orešnik“ u masovnom napadu na kritične objekte u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa „Orešnik“, kao i udarne dronove, protiv kritičnih ciljeva na teritoriji Ukrajine“, navodi se u saopštenju.

Ruske vojne snage su takođe uništile pogone za proizvodnju dronova koje su ukrajinske oružane snage koristile za napad na rezidenciju Vladimira Putina, kao i energetsku infrastrukturu koja podržava neprijateljski vojno-industrijski kompleks. Svi ciljevi napada su postignuti, istaklo je odeljenje.

„Svake terorističke akcije zločinačkog ukrajinskog režima nastavljaće da se susreću sa odgovorom“, naglasilo je ministarstvo.

U saopštenju se tvrdi da je napad bio odgovor na, kako ga Rusija opisuje, “teroristički napad kijevskog režima” na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji se, prema ruskim tvrdnjama, dogodio u noći 29. decembra 2025.

U napadima su poginule četiri osobe, povređeno najmanje 24, a naneta je značajna šteta stambenim objektima i infrastrukturi, prema rečima Timur Tkačenka, šefa vojne administracije prestonice i gradonačelnika Vitalija Klička.

„Četiri osobe su poginule, a 24 su povređene, među njima i zdravstveni radnici i pripadnici Državne službe za vanredne situacije (SES). Policija dokumentuje posledice neprijateljskog napada na Kijev“, navodi se u saopštenju.

„Ruske snage su izvele napad dronovima na Kijev. Meta su bile stambene zgrade. Četiri osobe su izgubile život, a 19 je povređeno. U Darnickom okrugu bespilotna letelica pala je u dvorište jedne stambene zgrade, dok je prodavnica u blizini delimično oštećena“, naveo je Kličko na Telegramu, a prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u Dnjeparskom okrugu izbio je požar u nestambenom objektu, dok je u Pečerskom okrugu gorela stambena zgrada. Takođe, zapaljeno je više automobila nakon što su ostaci drona pali na tlo.

U Obolonskom okrugu zabeležene su snažne eksplozije, dok je u Desnjanskom okrugu dron pogodio stambenu zgradu, izazvavši požar. U Pečerskom okrugu, gde su ostaci bespilotne letelice pali na devetospratnicu, došlo je do delimičnog urušavanja fasade.

Balistički projektil pogodio Lavov

Tokom iste noći, Rusija je raketirala i Lavov, najveći grad na zapadu Ukrajine, gađajući objekte kritične infrastrukture, izjavio je gradonačelnik Andrij Sadovji. Ukrajinska vojska je saopštila da je projektil, lansiran sa poligona Kapustin Jar u ruskoj oblasti Astrahan.

Zapadna komanda ukrajinskih vazdušnih snaga kasnije je potvrdila da je napad izveden balističkim projektilom koji se kretao brzinom od oko 13.000 kilometara na čas.

„Tačan tip rakete biće utvrđen nakon detaljne analize svih njenih delova“, naveli su iz vazdušnih snaga.

Poligon Kapustin Jar poznat je kao mesto sa kojeg se lansira ruski balistički projektil srednjeg dometa Orešnik, koji je, prema dostupnim informacijama, do sada potvrđeno upotrebljen samo jednom – tokom napada na Dnjepar u novembru 2024. godine.

Zelenski upozorio na mogući masovni napad

Nekoliko sati pre napada, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema snažan udar.

„Postoje informacije da bi večeras mogao uslediti još jedan masovni ruski napad. Izuzetno je važno pratiti vazdušna upozorenja danas i sutra i uvek se sklanjati u skloništa. Rusija se nije promenila – pokušavaju da iskoriste trenutak“, poručio je Zelenski.

Orešnik je novi ruski hipersonični balistički projektil, sposoban da nosi nuklearne bojeve glave, koji Moskva predstavlja kao odgovor na zapadne sisteme protivraketne odbrane. Prema procenama zapadnih vojnih i nuklearnih stručnjaka, reč je o mobilnom sistemu velikog dometa koji je, zbog izuzetno velike brzine i nepredvidive putanje, veoma teško presresti.

Karakteristike Orešnika:

- Temperatura štetnih elemenata doseže 4.000 stepeni

- Raketa Orešnik pogađa čak i visoko zaštićene i dubokomorske objekte; sve u epicentru eksplozije razlaže se na elementarne čestice, praktično se pretvarajući u prašinu

- U slučaju masovne upotrebe raketa Orešnik u jednom udaru, njegova snaga će biti uporediva sa upotrebom nuklearnog oružja

- Orešnik nije oružje masovnog uništenja, to je visoko precizno oružje, bez nuklearnog punjenja

- Rusija ima nekoliko sistema raketa Orešnik spremnih za upotrebu.

Rusija će odgovoriti na tekuće zapadne udare oružjem dugog dometa, uključujući mogući nastavak borbenog testiranja rakete Orešnik