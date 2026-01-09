Slušaj vest

Venecuelanska vlada je počela da pušta pritvorenike koje grupe za ljudska prava smatraju političkim zatvorenicima, što su zvaničnici opisali kao gest dobre volje.

Špansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pet njihovih državljana pušteno na slobodu. Među njima je i istaknuta venecuelano-španska aktivistkinja za ljudska prava, Rosio San Migel, potvrdila je njena porodica američkim medijima.

Ovaj potez dolazi nakon što su SAD u subotu uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura u munjevitom napadu na prestonicu Karakas, kako bi se suočio sa optužbama za trgovinu drogom u Njujorku.

Oslobađanje političkih zatvorenika u Venecueli je dugogodišnji zahtev SAD, posebno tokom trenutaka pojačane represije oko izbora ili protesta.

Horhe Rodrigez, predsednik Narodne skupštine Venecuele i brat privremene predsednice Delsi Rodrigez, objavio je na državnoj televiziji da će „značajan broj“ biti odmah pušten na slobodu, bez preciziranja broja ili identiteta oslobođenih zatvorenika.

Stotine političkih zatvorenika je pritvoreno u venecuelanskim zatvorima, a smatra se da je do sada pušteno samo nekoliko njih.

Horhe Rodrigez je rekao da ih privremena vlada oslobađa u interesu „nacionalnog jedinstva i mirnog suživota“.

Oslobođena Rosio San Migel, glasna kritičarka Madura

Rosio San Migel, glasna kritičarka Madura i stručnjakinja za odbranu, bila je prva zatvorenica za koju je potvrđeno da je oslobođena. Njena porodica je rekla Njujork tajmsu da je odvedena u špansku ambasadu u Karakasu.

Uhapšena 2024. godine, optužena je za učešće u zaveri za ubistvo tadašnjeg predsednika i suočila se sa optužbama za izdaju, zaveru i terorizam. Njeno hapšenje šokiralo je aktiviste za ljudska prava i, pošto je njeno boravište bilo nepoznato, Kancelarija UN za ljudska prava označila ga je kao potencijalni „prisilni nestanak“.

Venecuelanske organizacije za ljudska prava - od kojih neke imaju članove ili osnivače u zatvoru - dočekale su vest sa oprezom.

Uprkos tome što je ključni poručnik Madura, privremena administracija Delsi Rodrigez izgleda spremna da sarađuje sa SAD otkako je svrgnula njihovog lidera i dala sveobuhvatne izjave o budućnosti te južnoameričke nacije.

Oko 50 do 80 zatvorenika u ozloglašenom zatvoru El Helikoide

Veruje se da se oko 50 do 80 zatvorenikanalazi u ozloglašenom zatvoru El Helikoide, za koji je američki predsednik Donald Tramp najavio da će biti zatvoren nakon Madurovog hapšenja.

Zatvor je stekao međunarodnu ozloglašenost zbog pritvaranja navodnih političkih protivnika, a grupe za ljudska prava su izveštavale o mučenju, uključujući batine i strujne udare.

Ova objava dolazi ubrzo nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je „dao naređenja da se zatvori taj zatvor“, koji je postao jedan od najozloglašenijih simbola političke represije u zemlji.

Venecuelanska grupa za ljudska prava Provea upozorila je da očekivano zatvaranje El Helikoida ne bi trebalo da skrene pažnju sa drugih pritvorskih centara koji i dalje postoje širom zemlje.

Liderka opozicije i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado, koja ima nekoliko bliskih saveznika u zatvoru, više puta je zahtevala puštanje na slobodu.

U intervjuu za emisiju Haniti na Foks njuzu, Tramp je rekao da se očekuje da će Mačado doći u SAD „nekad sledeće nedelje“.

Mačado je ranije ove nedelje rekla voditelju Šonu Hanitiju da želi da američkom predsedniku dodeli svoju Nobelovu nagradu za mir. Kada ju je Haniti pitao da li bi Tramp prihvatio ponudu, rekao je da bi „to bila velika čast“.

Venecuelanska opozicija i grupe za ljudska prava godinama tvrde da vlada koristi pritvore kako bi suzbila neslaganje i ućutkala kritičare.

Od široko osporavanih izbora 2024. godine, opozicija je tvrdila da su se povećali sudski postupci protiv aktivista, novinara i političkih protivnika.