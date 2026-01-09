Slušaj vest

(KMG) -- Rukovodstvo Komunističke partije Kine (KP Kine) sastalo se u četvrtak, kako bi saslušalo niz izveštaja o radu vodećih partijskih grupa višeg zakonodavnog tela, centralne vlade, višeg političkog savetodavnog tela, Vrhovnog suda i Vrhovnog tužilaštva.

Stalni komitet Političkog biroa Centralnog komiteta KP Kine takođe je saslušao izveštaj o radu Sekretarijata Centralnog komiteta KP Kine.

Kineski predsednik i generalni sekretar Centralnog komiteta KP Kine, Si Đinping, predsedavao je sastankom i održao govor.

Na sastanku je naglašeno da se Kina suočava sa dubokim i izazovnim promenama u svom razvoju u narednom petogodišnjem periodu. Kina treba da pridržava puta očuvanja i daljeg razvoja rukovodstva KP Kine, kako bi se obezbedila osnovna garancija za unapređenje kineske modernizacije.

Prošle godine su rukovodeće partijske grupe Stalnog odbora Svekineskog narodnog kongresa, Državnog saveta, Nacionalnog komiteta Svekineskog političkog konsultativnog kongresa, Vrhovnog narodnog suda i Vrhovnog narodnog tužilaštva snažno podržale autoritet Centralnog komiteta KP Kine i postigle značajne napretke u različitim oblastima.

Na sastanku je, takođe, visoko pohvaljen rad Sekretarijata Centralnog komiteta KP Kine u proteklih godinu dana.

Napominjući da se 2026. godine obeležava 105. godišnjica osnivanja KP Kine i početak sprovođenja 15. petogodišnjeg plana (2026 – 2030), učesnici sastanka pozvali su vodeće grupe i članove partije da se usredsrede na osnovne zadatke ekonomskog i socijalnog razvoja tokom perioda 15. petogodišnjeg plana i ulože napore u unapređenje rada u različitim oblastima.