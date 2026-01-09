Slušaj vest

Iranski državni mediji su u petak prekinuli tišinu o protestima, tvrdeći da su „teroristički agenti“ SAD i Izraela podmetnuli požare i izazvali nasilje. Takođe su naveli da je bilo „žrtava“, bez preciziranja.

Iranski demonstranti su vikali i marširali ulicama do petka ujutru nakon poziva prestolonaslednika u egzilu na demonstracije, uprkos tome što je iranska teokratija isključila naciji internet i međunarodne telefonske pozive.

Kratki onlajn video snimci koje su podelili aktivisti navodno prikazuju demonstrante kako skandiraju protiv iranske vlade oko lomača dok su otpad prekriveni ulicama u glavnom gradu, Teheranu i drugim oblastima.

Puni obim demonstracija nije mogao biti odmah utvrđen zbog prekida komunikacija, iako su predstavljale još jednu eskalaciju protesta koji su počeli zbog posrnule iranske ekonomije i koji su se pretvorili u najznačajniji izazov za vladu u poslednjih nekoliko godina.

Protesti su se stalno intenzivirali od početka 28. decembra.

1/5 Vidi galeriju Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

Protesti su takođe predstavljali prvi test da li iranska javnost može biti pod uticajem prestolonaslednika Reze Pahlavija, čiji je smrtno bolesni otac pobegao iz Irana neposredno pre Islamske revolucije 1979. godine.

Demonstracije su uključivale povike podrške šahu, nešto što je u prošlosti moglo dovesti do smrtne kazne, ali sada potvrđuje bes koji podstiče proteste koji su počeli zbog posrnule iranske ekonomije.

Do sada je u nasilju tokom demonstracija poginulo najmanje 42 ljudi, dok je više od 2.270 pritvoreno, saopštila je novinska agencija Human Rights Activists sa sedištem u SAD.

1/13 Vidi galeriju (FOTO) AJATOLAH ALI HAMNEI: Neprijatelji izazvali proteste u Iranu Foto: AP

Pahlavi, koji je pozvao na proteste u četvrtak uveče, slično je pozvao na demonstracije u 20 časova u petak.

„Ono što je preokrenulo tok protesta bili su pozivi bivšeg prestolonaslednika Reze Pahlavija Irancima da izađu na ulice u 20 časova u četvrtak i petak“, rekla je Holi Dagres, viša saradnica Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku.

„Prema objavama na društvenim mrežama, postalo je jasno da su Iranci ispunili zahtev i da ozbiljno shvataju poziv na proteste kako bi svrgnuli Islamsku Republiku.“

„Upravo zato je internet isključen: da bi se sprečilo da svet vidi proteste. Nažalost, verovatno je to takođe pružilo pokriće snagama bezbednosti da ubijaju demonstrante.“

Protesti u četvrtak uveče prethodili su isključenju interneta

Kada je sat otkucao 20 časova u četvrtak, kvartovi širom Teherana su eksplodirali u skandiranju, rekli su očevici. Među skandiranijima su bili „Smrt diktatoru!“ i „Smrt Islamskoj Republici!“.

Drugi su hvalili šaha, vičući: „Ovo je poslednja bitka! Pahlavi će se vratiti!“ Hiljade ljudi su se mogle videti na ulicama pre nego što je svaka komunikacija sa Iranom prekinuta.

„Iranci su večeras zahtevali svoju slobodu. Kao odgovor, režim u Iranu je prekinuo sve linije komunikacije“, rekao je Pahlavi. „Isključio je internet. Prekinuo je fiksne telefonske linije. Možda će čak pokušati da ometa satelitske signale.“

On je zatim pozvao evropske lidere da se pridruže američkom predsedniku Donaldu Trampu u obećanju da će „pozvati režim na odgovornost“.

„Pozivam ih da iskoriste sve raspoložive tehničke, finansijske i diplomatske resurse kako bi obnovile komunikaciju sa iranskim narodom, kako bi se njihov glas i njihova volja mogli čuti i videti“, dodao je. „Ne dozvolite da se glasovi mojih hrabrih sunarodnika ućutkaju.“

Pahlavi je rekao da će ponuditi dalje planove u zavisnosti od odgovora na njegov poziv. Njegova podrška Izraelu i podrška od strane Izraela naišla je na kritike u prošlosti - posebno nakon 12-dnevnog rata koji je Izrael vodio protiv Irana u junu.

Demonstranti su uzvikivali podršku šahu na nekim demonstracijama, ali nije jasno da li je to podrška samom Pahlaviju ili želja za povratkom u vreme pre Islamske revolucije 1979. godine.

Prekid interneta je, izgleda, isključio i iranske državne i poluzvanične novinske agencije. Priznanje državne televizije u petak u 8 ujutru predstavljalo je prvu zvaničnu vest o demonstracijama.

Državna televizija je tvrdila da je na protestima bilo nasilja koje je prouzrokovalo žrtve, ali nije navodila detalje. Takođe je navedeno da su na protestima „zapaljeni privatni automobili ljudi, motocikli, javna mesta poput metroa, vatrogasna vozila i autobusi“.

Tramp ponovo preti zbog smrti demonstranata

Iran se poslednjih godina suočio sa nizom protesta širom zemlje . Kako su se sankcije pooštravale , a Iran se borio nakon 12-dnevnog rata , njegova valuta rijal je pala u decembru, dostigavši 1,4 miliona za 1 dolar.

Protesti su počeli ubrzo nakon toga, a demonstranti su skandirali protiv iranske teokratije.

Ostaje nejasno zašto iranski zvaničnici još uvek nisu preduzeli oštrije mere protiv demonstranata. Tramp je prošle nedelje upozorio da će Amerika „priteći u pomoć ako Teheran „nasilno ubije mirne demonstrante“.

Tramp: Hamnei hoće da ode iz Irana, situacija postaje loša

U intervjuu sa voditeljem tok-šoua Hjuom Hjuitom emitovanom u četvrtak, Tramp je ponovio svoje obećanje.

Iranu je „veoma snažno rečeno, čak i snažnije nego što vam sada govorim, da će, ako to urade, morati da plate pakao“, rekao je Tramp.

Tramp je odbio kada su ga pitali da li će se sastati sa Pahlavijem.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

„Nisam siguran da bi bilo prikladno da to uradim u ovom trenutku kao predsednik“, rekao je Tramp. „Mislim da bi trebalo da pustimo sve da izađu napolje, pa da vidimo ko će se pojaviti.“

U intervjuu sa Šonom Hanitijem emitovanom u četvrtak uveče na Foks njuzu, Tramp je čak nagovestio da 86-godišnji vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei možda želi da napusti Iran.