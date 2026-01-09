Slušaj vest

Sirijsko ministarstvo odbrane objavilo je u petak prekid vatre u Alepu nakon što su višednevni smrtonosni sukobi između vojske i kurdskih boraca primorali hiljade civila da pobegnu.

Nasilje, u kojem je poginulo najmanje 21 osoba, najgore je od kada su vlasti preuzele vlast pre nešto više od godinu dana.

Snage sirijske vlade bore se protiv Sirijskih demokratskih snaga (SDF) koje podržavaju SAD, predvođenih Kurdima, u drugom po veličini gradu u zemlji od utorka.

Obe strane su razmenjivale krivicu oko toga ko je započeo borbe, koje se dešavaju dok se bore da sprovedu sporazum o spajanju kurdske administracije i vojske u novu vladu zemlje.

SDF kontroliše delove sirijskog severa i severoistoka bogatog naftom i bio je ključan za teritorijalni poraz ISIS-a u Siriji 2019. godine.

„Da bi se sprečilo bilo kakvo klizanje ka novoj vojnoj eskalaciji unutar stambenih naselja, Ministarstvo odbrane objavljuje... prekid vatre u blizini naselja Šeik Maksud, Ašrafije i Bani Zeid u Alepu, koji stupa na snagu od 3:00 ujutru“, napisalo je Ministarstvo odbrane u saopštenju

Kurdskim borcima dat rok da napuste naselja

Kurdskim borcima je dat rok do 9:00 ujutru u petak (06:00 GMT) da napuste ta područja.

Cilj je da civili koji su raseljeni zbog borbi budu u mogućnosti da se „vrate i nastave svoj normalan život u atmosferi bezbednosti i stabilnosti“, dodalo je ministarstvo.

Guverner Alepa, Azam Algarib, rekao je zvaničnoj novinskoj agenciji SANA da je pregledao bezbednosne aranžmane u naselju Ašrafije.

Nije bilo neposrednih komentara kurdskih snaga kao odgovor na vladine izjave.

Na hiljade civila u bekstvu

Doprisnik AFP-a je izvestio o žestokim borbama u okruzima Ašrafije i Šeik Maksud, gde većinu stanovništvo Kurda, do četvrtka uveče.

Sirijska vojska je naložila civilima u tim naseljima da odu kroz humanitarne koridore pre pokretanja operacije.

Državna televizija je izvestila da je oko 16.000 ljudi pobeglo.

„Prošli smo kroz veoma teška vremena... moja deca su bila prestravljena“, rekla je Rana Isa (43), čija je porodica ranije u četvrtak napustila Ašrafije.

„Mnogi ljudi žele da odu“, ali se plaše snajpera, rekla je za AFP.

Mazlum Abdi, koji predvodi SDF, rekao je da napadi na kurdska područja „potkopavaju šanse za postizanje dogovora“, nekoliko dana nakon što je posetio Damask radi razgovora o martovskom sporazumu o integraciji.

Sporazum je trebalo da bude sproveden prošle godine, ali su razlike, uključujući kurdske zahteve za decentralizovanom vladavinom, omele napredak.

Šeik Maksud i Ašrafijeh su ostali pod kontrolom kurdskih jedinica povezanih sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF), uprkos tome što su kurdski borci pristali da se povuku iz tih područja u aprilu.

Turska, koja deli granicu od 900 kilometara sa Sirijom, pokrenula je uzastopne ofanzive kako bi potisnula kurdske snage sa granice.

Aron Lund, saradnik istraživačkog centra Century International, rekao je za AFP da je „Alepo najranjivije područje SDF-a“.

„Obe strane i dalje pokušavaju da izvrše pritisak jedna na drugu i prikupe međunarodnu podršku“, rekao je on.

Upozorio je da ako se neprijateljstva pojačaju, „puni sukob Damaska i SDF-a širom severne Sirije, potencijalno uz učešće Turske i Izraela, mogao bi biti razarajući za stabilnost Sirije“.

Izrael i Turska se bore za uticaj u Siriji od svrgavanja dugogodišnjeg vladara Bašara el Asada u decembru 2024. godine.

U Kamišliju, na severoistoku pod kontrolom Kurda, stotine ljudi protestovalo je zbog nasilja u Alepu.

„Pozivamo međunarodnu zajednicu da interveniše“, rekao je demonstrant Salahedin Šejhmus (61), dok su drugi držali transparente na kojima je pisalo „ne ratu“ i „ne etničkom čišćenju“.