"IDEMO ZA NJIMA!" Tramp najavio novu vojnu operaciju u OVOJ DRŽAVI: Veliki intervju američkog lidera nakon operacije u Venecueli (VIDEO)
U svom prvom većem intervjuu nakon hapšenja Nikolasa Madura, predsednik SAD Donald Tramp je javnosti rekao da je operacija u Venecueli samo početak.
U gostovanju kod Šona Hanitija na Foks njuzu, Tramp je najavio proširenje vojnih i policijskih operacija protiv meksičkih narko-kartela i otkrio detalje o tome kako je tekao „pad“ režima.
Tramp je naglasio da su SAD uspele da zaustave skoro 97% narkotika koji stižu morem, ali sada se fokus pomera na kopno.
„Karteli upravljaju Meksikom, tužno je to videti. Ubijaju stotine hiljada naših ljudi svake godine. Sada idemo za njima“, rekao je Tramp.
Svoju spoljnu politiku, koju su pristalice nazvale „Donroova doktrina“ (kombinacija njegovog imena i istorijske Monroove doktrine), opisao je kao jednostavan koncept, bezbednost za ovaj deo sveta i nultu toleranciju za ilegalni ulazak i drogu.
Detalji operacije u Venecueli: „Ušli smo u središte tvrđave“
Govoreći o samoj vojnoj operaciji u Venecueli, Tramp nije štedeo reči hvale za američke vojne snage. On je opisao misiju kao vrhunski isplaniran poduhvat, napominjući da se Madurova rezidencija nalazi unutar jako utvrđene baze koju štite hiljade vojnika.
Uprkos tome, američke snage su uspele da uđu u sam centar tvrđave i završe zadatak bez ijednog gubitka na svojoj strani.
Što se tiče budućnosti Venecuele, Tramp veruje da je zemlja spremna za saradnju i potvrdio je da će se u petak u Beloj kući sastati sa rukovodiocima 14 vodećih naftnih kompanija.
Cilj je da se potpuno obnovi naftna infrastruktura zemlje, a ostvareni prihodi, mereni u milijardama dolara, trebalo bi da koriste i venecuelanskom narodu i Sjedinjenim Državama.
Pored toga, najavio je da će sledeće nedelje ugostiti liderku opozicije Mariju Korinu Mačado, koja mu je ranije ponudila Nobelovu nagradu za mir kao znak zahvalnosti za oslobođenje zemlje.
Na kraju, predsednik se osvrnuo i na situaciju u Iranu, gde su u toku masovni protesti protiv režima.
Tramp je uputio oštro upozorenje vlastima u Teheranu, rekavši da Sjedinjene Države neće stajati skrštenih ruku dok se širi nasilje nad nenaoružanim demonstrantima. On je naglasio da je Vašington spreman da snažno odgovori ako iranske vlasti ponovo pribegnu masovnim ubistvima i pogubljenjima sopstvenih građana.
(Kurir.rs/FoxNews/M.V.)