Slušaj vest

Opoziciona političarka iz Hondurasa i potpredsednica Kongresa, Gladis Aurora Lopez, povređena je kada je eksplozivna naprava bačena u njenoj blizini u Nacionalnom kongresu u Tegusigalpi.

Video do kojeg je došao Rojters prikazuje trenutak kada je predmet bačen dok je Lopezova prilazila kako bi razgovarala sa predstavnicima medija, nakon čega je došlo do eksplozije.

Upozoravamo da bi snimak mogao biti uznemirujuć!

U napadu je Lopez zadobila ozbiljne telesne povrede. Prema izveštajima, zvaničnica je pretrpela višestruke prelome i trenutno se nalazi u kritičnom stanju.

Mesto incidenta, u neposrednoj blizini najvišeg zakonodavnog tela države, odmah je zapečaćeno i pod nadzorom jakih policijskih i bezbednosnih snaga.