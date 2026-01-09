Slušaj vest

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani obnovio je svoje obećanje da će se odupreti saveznim akcijama protiv imigranata, izričito naglašavajući da niko u njegovoj administraciji, uključujući i njujoršku policiju (NYPD), neće sarađivati sa agentima Imigracione i carinske službe (ICE).

Ova oštra reakcija dolazi nakon incidenta u sredu u Minneapolisu, gde je agent ICE-a vatrenim oružjem usmrtio jednu ženu.

Mamdani nije birao reči opisujući događaj u Minneapolisu, nazivajući ga "užasnim" i direktno optužujući administraciju predsednika Donalda Trampa.

"Vesti koje dolaze iz Minneapolisa su užasne. Ovo je deo onoga što je bila godina puna okrutnosti. Znamo da kada agenti ICE-a napadnu imigrante, oni napadaju svakog od nas širom ove zemlje," izjavio je Mamdani.

Gradonačelnik je otišao i korak dalje, opisujući pucnjavu kao "ubistvo" i nastavak brutalnog ugnjetavanja imigrantskih zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Jasno sam stavio do znanja svima u gradskoj upravi, a to se odnosi i na njujoršku policiju, da ćemo se pridržavati naših politika 'grada utočišta'. Nećemo asistirati agentima ICE-a u njihovom radu," dodao je Mamdani, potvrđujući da Njujork ostaje grad koji će "stati u zaštitu imigranata u svih pet gradskih opština."

Odgovor iz Vašingtona: "Štitite kriminalce"

Ministarka za unutrašnju bezbednost (DHS) Kristi Noem oštro je reagovala na konferenciji za novinare, hvaleći tekuće operacije ICE-a u Njujorku i osuđujući politike grada utočišta za koje tvrdi da "štite kriminalce".

"U sklopu operacije 'Salvo' uhapsili smo 54 osobe u samo nekoliko meseci," rekla je Noem. "Oni koji su uhapšeni su nasilni članovi transnacionalnih bandi i saradnici povezani sa grupom Trinitarios, odgovorni za trgovinu oružjem, krijumčarenje ljudi, distribuciju narkotika i oružane pljačke."

Novi sukob oko sprovođenja imigracionih zakona dolazi samo nekoliko nedelja nakon što se Mamdani sastao sa predsednikom Donaldom Trampom u Ovalnom kabinetu, uprkos tome što je ranije zagovarao politike zaštite Njujorka od Trampovih odluka (tzv. "Trump-proofing").

1/9 Vidi galeriju protest u Mineapolisu zbog ubistva Amerikanke Rene Nikol Gud od strane službenika ICE Foto: Tom Baker/FR172309 AP, Santiago Mejia/San Francisco Chronicle

Analitičari ističu da se Mamdani nalazi u delikatnoj situaciji. S jedne strane, pokušava da zaštiti imigrante, a s druge nastoji da spreči da Tramp pošalje Nacionalnu gardu u Njujork ili poveća broj ICE agenata, poteze koje je predsednik već povukao u drugim gradovima koje predvode demokrate.