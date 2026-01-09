Slušaj vest

Federalni agenti su u sredu pucali i ranili dve osobe tokom saobraćajne kontrole u ​​Portlanduu SAD.

Incident se dogodio samo dan nakon smrtonosne pucnjave u Mineapolisu, u kojoj je takođe učestvovao federalni agent, što je izazvalo negodovanje javnosti zbog stroge imigracione politike Trampove administracije.

Pucnjava tokom „ciljane kontrole“

Portparolka Ministarstva za unutrašnju bezbednost rekla je da su agenti američke granične patrole sprovodili „ciljanu kontrolu“ i da je jedan od njih otvorio vatru nakon što je vozač pokušao da ih pregazi.

Portparolka, Triša Meklaflin, opisala je metu kao ilegalnog imigranta i člana bande Tren de Aragua, kriminalne organizacije sa korenima u venecuelanskim zatvorima koju je američki predsednik Tramp često pominjao. Međutim, nije pružila nikakve direktne dokaze koji bi potkrepili te tvrdnje.

Lokalna policija ne zna skoro ništa

Šef policije Portlanda, Bob Dej, rekao je na konferenciji za novinare kasno u nedelju da nema informacije o identitetu dve upucane osobe, muškarca i žene. Naglasio je da federalni zvaničnici umešani u pucnjavu više nisu bili na licu mesta kada je stigla lokalna policija.

Policija je obaveštena o incidentu tek kada je povređeni muškarac pozvao 911. Komentari šefa istakli su ograničenu saradnju između saveznih i lokalnih vlasti. „Ne znamo da li je ovo incident vezan za imigraciju“, rekao je. „Ne znamo koje su savezne agencije bile uključene.“ Dodao je da će FBI voditi istragu.

Žrtve pronađene miljama daleko

Pucnjava se dogodila oko 14:15 po lokalnom vremenu u naselju Hejzelvud. Vozač je pobegao sa mesta događaja nakon pucnjave, a policija je pronašla žrtve sa prostrelnim ranama više od dve milje daleko. Prema snimcima hitne pomoći, bolničari su opisali obe žrtve kao da govore španski.

Žena je imala prostrelnu ranu u grudima, dok je muškarac navodno imao dve prostrelne rane. Njihovo stanje još nije poznato. Tedi Džej (20), stanovnik obližnjeg stambenog kompleksa, rekao je da veruje da su ljudi koji su pogođeni živeli u njegovoj zgradi.

„Sedeo sam u svojoj kući i odjednom sam čuo potpuni haos. Mnogo policijskih sirena“, rekao je, dodajući da je kasnije video krvavi otisak stopala na trotoaru i medicinsko osoblje koje je lečilo dve osobe.

Negativne reakcije i protesti

Guvernerka Oregona Tina Kotek pozvala je na potpunu i transparentnu saveznu istragu. „Poverenje je neophodno za održavanje bezbednosti zajednice i poštovanje vladavine prava“, rekla je.

„Savezni agenti predvođeni Ministarstvom za nacionalnu bezbednost uništavaju poverenje. Oni uništavaju sve što nam je važno iz dana u dan.“

Mnogi lokalni zvaničnici oštro su kritikovali savezno prisustvo. Kejs Džama, većinski lider Senata države Oregon, rekao je da se pucnjava dogodila u blizini njegove kuće i da je „ogorčen“. Obraćajući se direktno saveznim imigracionim zvaničnicima, rekao je: „Ne trebate nam. Niste dobrodošli. Izađite iz naše zajednice.“

U četvrtak uveče, stotine demonstranata okupilo se ispred zgrade Imigracione i carinske službe u Portlandu, skandirajući slogane poput „nema pravde, nema mira“, nakon čega je policija intervenisala da ih ukloni.

Gradonačelnik Kit Vilson pozvao je Trampovu administraciju da obustavi operacije u Portlandu.

„Administracija pokušava da nas podeli, da podstakne zajednice jedne protiv drugih, da nas natera da se plašimo jedni drugih“, rekao je. „Portlande, ovo je vreme da se držimo jedni uz druge.“

Ubistvo Rene Nikol Gud (37) u Mineapolisu

Podsetimo, u sredu je agent ICE ubio Rene Nikol Gud (37) u Mineapolisu.

