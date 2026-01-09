Slušaj vest

Samo dan nakon što je agent američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) Džonatan Ros upucao i ubio Rene Nikol Gud (37) , majku troje dece, u južnom delu Mineapolisa, grad je ponovo zahvatio talas besa i protesta.

Incident koji se dogodio 7. januara tokom operacije hapšenja ilegalnih migranata, brzo je prerastao u nacionalnu kontroverzu, sa optužbama za prekomernu upotrebu sile s jedne strane i tvrdnjama o samoobrani s druge.

Ko je Džonatan Ros?

Džonatan Ros (43), veteran rata u Iraku, služio je 2004–2005. u Nacionalnoj gardi Indiane kao mitraljezac, pridružio se Graničnoj patroli 2007. godine, gde je radio na granici sa Meksikom, uključujući borbu protiv kartela i krijumčarenja ljudi.

Od 2015. radi za ICE u Minesoti, gde je bio zadužen za deportacije, hvatanje begunaca, obuku za vatreno oružje, član specijalnog tima i Zajedničke antiterorističke radne grupe FBI-ja.

Ros je oženjen Amerikankom filipinskog porekla, živi na periferiji Mineapolisa i poznat je kao vatreni pristalica MAGA pokreta i konzervativni hrišćanin. Komšije ga opisuju kao povučenog čoveka.

Samo šest meseci ranije, u junu 2025. u Blomingtonu (predgrađe Mineapolisa), Ros je teško povređen kada ga je begunac Roberto Munjoz vukao automobilom oko 100 metara nakon što mu je agent uhvatio ruku kroz razbijeni prozor.

Ros je tada zadobio više od 30 šavova, posekotine na licu, rukama i nogama.

Ubistvo nasred ulice u Mineapolisu

Prema snimcima svedoka i prolaznika, Ros i grupa federalnih agenata (uključujući ICE i FBI) izvodili su operaciju u južnom Mineapolisu. Rene Gud, američka državljanka i majka troje dece, bila je u blizini, neki tvrde da je snimala protest protiv ICE-a kao posmatrač.

U ključnom trenutku Rene je krenula unazad i napred svojim SUV-om. Prema službenoj verziji Ministarstva domovinske bezbednosti (DHS), koju je podržala ministarka Kristi Noem i potpredsednik Džej Di Vens, Gud je navodno pokušala da pregazi agente, pa je Ros pucao u samoodbrani. Predsednik Tramp nazvao ju je "profesionalnom agitatorkom".

Međutim, svedoci, gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej i guverner Minesote Tim Volc tvrde suprotno: snimci pokazuju da vozilo nije direktno krenulo prema agentima, da je pucnjava izvršena iz neposredne blizine (u glavu), a da je Gud možda samo pokušavala da se udalji iz zone sukoba. Nakon pucnjave vozilo je nekontrolisano udarilo u parkirano vozilo.

Reakcije i protesti

Smrt Rene Gud izazvala je trenutne proteste u Mineapolisu, Salt Lejk Sitiju i drugim gradovima. Demonstranti traže krivično gonjenje Rosa za ubistvo, optužujući Trampovu administraciju za stvaranje atmosfere straha i nasilja tokom masovnih deportacija.

FBI je preuzeo istragu o smrtonosnoj upotrebi sile, što je izazvalo sukob sa lokalnim vlastima Minesote koje optužuju federalne organe za blokadu dokaza.

1/9 Vidi galeriju protest u Mineapolisu zbog ubistva Amerikanke Rene Nikol Gud od strane službenika ICE Foto: Tom Baker/FR172309 AP, Santiago Mejia/San Francisco Chronicle

Dok Trampova administracija brani agenta i ističe njegovo iskustvo i opasnosti sa kojima se suočavaju agenti ICE-a, kritičari ističu da je incident još jedan dokaz prekomerne militarizacije imigracione politike.

Istraga je tek počela, a snimci i svedočenja nastavljaju da podgrevaju podeljenu Ameriku, između onih koji vide samoodbranu i onih koji vide tragediju i zloupotrebu moći.