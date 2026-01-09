Slušaj vest

Visoki zvaničnici Evropske unije prvi put su danas posetili Siriju, gde su se sastali sa privremenim predsednikom Ahmadom al-Šaraom, što se tumači kao još jedan znak približavanja te zemlje Zapadu.

Poseta predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Evropskog saveta Antonija Koste je deo njihove regionalne turneje.

Oni su izrazili su podršku Siriji, koja pokušava da se oporavi nakon gotovo 14 godina građanskog rata. Sukob je okončan u decembru 2024. godine svrgavanjem bivšeg predsednika Bašara el Asada u munjevitoj pobunjeničkoj ofanzivi koju je predvodio Al-Šara, tada lider islamističke pobunjeničke grupe.

"Posle decenija straha i ćutanja, Sirijci su započeli dug put ka nadi i obnovi. Evropa će učiniti sve što može da podrži oporavak i obnovu Sirije", poručila je Fon der Lajen u objavi na Iksu.

Od tada je Al-Šara pokrenuo uglavnom uspešnu diplomatsku ofanzivu i obnovio odnose sa zapadnim i arapskim državama koje su ranije izbegavale saradnju sa Asadovom vladom zbog brojnih izveštaja o kršenju ljudskih prava koje su počinile njegove bezbednosne snage pre i tokom rata.

Ipak, Sirija se i nakon Asadovog pada suočava sa teškom ekonomskom situacijom, dok je zemlju potreslo i sektaško nasilje. Vlada Ahmada al-Šare istovremeno ima poteškoća u uspostavljanju pune kontrole nad celokupnom teritorijom države.

U Alepu proglašen prekid vatre

Poslednjih dana došlo je do sukoba između sirijskih vladinih snaga i kurdskih boraca u Alepu, u trenutku kada su pregovori o integraciji nove sirijske vojske i kurdima predvođenih Sirijskih demokratskih snaga (SDF), koje kontrolišu veći deo severoistoka zemlje, u zastoju.

Sirijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je u petak da je proglašeno primirje, ali za sada nema javnog odgovora SDF-a, niti je jasno da li su kurdske snage u Alepu prihvatile dogovor.

Antonio Košta je na Iksu poručio da je delegacija doputovala kako bi pokazala kontinuiranu podršku Evropske unije Siriji.

"Pred vama je još dug put, ali ste već načinili prve korake", napisao je.

Delegacija potom treba da nastavi regionalnu turneju posetom Libanu, gde je vojska dan ranije saopštila da je završila prvu fazu plana za razoružavanje nedržavnih grupa, uključujući i moćnu miliciju Hezbolah.