Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države započeti kopnene udare na narko-kartele u Meksiku, uz upozorenje da je jedina granica njegove globalne moći njegova "lična moralnost".

Šef Bele kuće je najavio vojnu akciju protiv narko-terorista svega nekoliko dana nakon hapšenja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, podseća Daily Mail.

"Sada ćemo početi da izvodimo kopnene udare kada je reč o kartelima. Karteli upravljaju Meksikom, veoma je tužno gledati i videti šta se dogodilo toj zemlji", rekao je Tramp.

Predsednik SAD se ranije hvalio svojim ogromnim spoljnopolitičkim ovlašćenjima kada je upitan koje su granice onoga što američka vojska može da uradi u tom regionu.

"Moja lična moralnost. Moj sopstveni um. To je jedino što me može zaustaviti", rekao je on.

Tramp je nagovestio da bi Grenland, Kuba i Kolumbija mogli biti sledeći na njegovoj listi za američke operacije, što je razljutilo NATO i svetske lidere, od britanskog premijera Kira Starmera do francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Predsednik je čak prekinuo intervju kako bi se javio na telefonski poziv kolumbijskog predsednika Gustava Petra, koji je obećao da će "uzeti oružje" ukoliko Tramp krene protiv njega.

Tramp i njegovi saradnici poigravali su se idejom invazije ili napada na kartele u Meksiku još od njegove predizborne kampanje.

Foto: Printscreen YouTube/Fox News

On je optužio centralnoameričke narko-trgovce da svake godine ubijaju između 250.000 i 300.000 Amerikanaca, za šta je okrivio uticaj kartela i trgovinu fentanilom.

"To je užasno, to je razorilo porodice, izgubite dete ili roditelja. Uradili smo zaista dobar posao, uspevamo da to smanjimo", rekao je Tramp.

On je ranije upozorio Meksiko da "se dovede u red" neposredno nakon hapšenja Madura.

"Morate nešto da uradite sa Meksikom. Moraćemo nešto da uradimo. Voleli bismo da Meksiko to uradi, oni su sposobni za to, ali nažalost, karteli su veoma jaki u Meksiku".

Foto: AP / Eric Gay

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum potvrdila je da je ideja o američkoj vojnoj intervenciji u Meksiku više puta pokretana u njenim razgovorima sa Trampom, ali je rekla da je uvek odbijala tu ponudu. Ona to smatra nemogućim i insistira da je njen odnos sa Trampom odnos uzajamnog poštovanja.

Analitičari veruju da će pretnje nastaviti da budu obeležje stila pregovora Trampove administracije, posebno ove godine kada je sporazum o slobodnoj trgovini između SAD, Meksika i Kanade (USMCA) na reviziji.

Ranije, u skoro tročasovnom intervjuu za Tajms, Tramp se hvalio da "mu nije potrebno međunarodno pravo" kada deluje u regionu.

"Zavisi od vaše definicije međunarodnog prava", dodao je, rekavši da "ne želi da povredi ljude".

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum Foto: MARIO GUZMAN/EFE

Posle hapšenja Madura, Tramp je iskoristio preostale članove režima da sklapaju dogovore o nafti.

Tramp je objavio sporazum sa venecuelanskim režimom kojim bi se Sjedinjenim Državama dalo 30 do 50 miliona barela nafte, koja bi mogla vredeti i do 2 milijarde dolara.

Tramp je uglavnom postavio svoj tim zadužen za odnose sa Venecuelom, dok je marginalizovao liderku venecuelanske opozicije Mariju Korinu Mačado.

Predsednik je rekao da će je "pozdraviti" sledeće nedelje nakon što je odbio da joj dozvoli veća ovlašćenja u tranzicionom periodu posle hapšenja Madura i spomenuo je njenu želju da podali sa njim Nobelovu nagradu za mir.

Predsednik je sugerisao da bi mu bila ukazana čast, ali da bi trebalo da dobije čak osam Nobelovih nagrada.

"Bila bi to velika čast. Jesam objavio osam ratova, osam i četvrt, jer su Tajland i Kambodža ponovo počeli da se sukobljavaju", rekao je.

Tvrdio je da je Nobelov komitet koji mu ove godine nije dodelio nagradu "velika sramota za Norvešku", gde se nalaze.