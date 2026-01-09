Slušaj vest

Rusija je tokom noći izvela nove napade na Ukrajinu, na meti su bili Kijev i Lavov. Posle izveštaja da je u napadu na Lavov korišćena balistička raketa Orešnik, Moskva je to potvrdila.

Orešnik je pogodio Lavov, grad udaljen samo 60 kilometara od granice s Poljskom. Ukrajinska bezbednosna služba (SBU) pokazala je delove rakete koji su pronađeni posle napada.

Među pronađenim komponentama su jedinica za stabilizaciju i vođenje, koja zapravo čini "mozak" rakete, rezervni delovi motora, fragmenti mehanizma za orijentaciju te mlaznice s platforme lansirne jedinice. Ukrajina jasno ističe da korišćenje ove rakete protiv civilne infrastrukture predstavlja ratni zločin Rusije.

"Napadom na civilne objekte u blizini granice s Evropskom unijom, Kremlj je pokušao da uništi ključnu infrastrukturu za preživljavanje u izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima", upozorava SBU.

Da podsetimo, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage upotrebile rakete "Orešnik" u masovnom napadu na ključne ciljeve u Ukrajini.

Foto: Printscreen/X

"Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa 'Orešnik', kao i udarne dronove, protiv ključnih ciljeva na teritoriji Ukrajine", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

U saopštenju se tvrdi da je napad bio odgovor na, kako ga Rusija opisuje, “teroristički napad kijevskog režima” na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji se, prema ruskim tvrdnjama, dogodio u noći 29. decembra 2025.

Rusija je tokom noći izvela stravičan napad na Kijev i Lavov, u kojem ima poginulih. U ruskom napadu na Kijev poginule su četiri osobe, a 19 je povređeno, saopštio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Tokom noći, Rusija je raketirala i Lavov, najzapadniji veći ukrajinski grad, ciljajući kritičnu infrastrukturu, izvestio je gradonačelnik Andrij Sadovji. Ukrajinska vojska je saopštila da je projektil lansiran s poligona Kapustin Jar u ruskoj Astrahanskoj oblasti. Zapadno zapovedništvo ukrajinskih vazdušnih snaga kasnije je potvrdilo da je napad izveden balističkim projektilom koji se kretao brzinom od 13.000 kilometara na sat.