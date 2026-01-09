Slušaj vest

Sneg i led će zahvatiti veći deo Velike Britanije tokom vikenda, jer je zemlja pogođena posledicama oluje Goreti, koja je ostavila hiljade ljudi bez struje, zatvorene škole i haos u saobraćaju.

Procenjuje se da je više od 40.000 objekata ostalo bez struje, prema podacima u 15.00 časova

Oluja je donela vetrove od skoro 160 km/h pošto su meteorolozi izdali retko crveno upozorenje na „opasne, olujne“ vetrove na jugozapadu.

Dauning strit je saopštio da se nudi podrška kućama koje su ostale bez struje.

Meteorolozi su zabeležili 15 cm snega na jezeru Virnvi u Povisu, 7 cm u Preston Montfordu u Šropširu i 7 cm u Notingemu. Altnahara, u Saderlendu, zabeležila je 27 cm snega, 26 cm u jezeru Glaskarnoh i 22 cm u Darisu u Kinkardinširu.

Najniža temperatura zabeležena tokom noći bila je -13,3 stepena Celzijusa u Bremaru, Aberdinšir, dok je najveći udar vetra od 150 km/h zabeležen u Sent Merisu na ostrvima Sili, što je najviša temperatura zabeležena od 1991. godine, prema podacima Meteorološke službe.

Teve Vilington, glavni prognostičar Meteorološke službe, rekao je da je moguće više snega u nedelju, nakon „uglavnom suve“ subote van severoistočnih delova Škotske i Engleske.

Žuto upozorenje na sneg i led biće na snazi za veći deo Škotske od 2 do 15 časova u nedelju.

Velika Britanija sneg oluja nevreme

Vilington je rekao:

Moguće je da se u nedelju nakupi još 2-5 cm snega na niskim nivoima unutar područja upozorenja, a 10-20 cm je moguće na višim terenima. S obzirom da veći deo pada u područjima koja su već zabeležila obilne snežne padavine, verovatni su kontinuirani poremećaji.

Stanovnici centralne i južne Engleske i Velsa će ovu jesen videti kao kišu, u onome što će za mnoge biti vlažna nedelja.

Žuto upozorenje koje pokriva velike delove Škotske, Istočnog i Zapadnog Midlendsa, severoistočne i severozapadne Engleske i Jorkšira biće na snazi od 2 do 15 časova u nedelju.

Žuta upozorenja na sneg i led produžena su do subote za velike delove Škotske, Engleske i Severne Irske.


Foto: ADAM VAUGHAN/EPA

Žuto upozorenje na sneg i led stupa na snagu od podneva u petak do 15 časova u subotu, sa mogućim daljim snežnim padavinama u delovima severne Engleske i većem delu Škotske, dok se očekuje da će široko rasprostranjena opasnost od leda izazvati poremećaje.


Foto: ADAM VAUGHAN/EPA

Posebno žuto upozorenje na led obuhvatiće velike delove Engleske i Velsa od podneva u petak do podneva u subotu, jer se delimično otopljeni sneg ponovo zamrzava, praćen zimskim pljuskovima i ledenom maglom.

U Severnoj Irskoj, žuto upozorenje na sneg i led stupiće na snagu od 17 časova u petak i trajaće do 11 časova u subotu, a Meteorološka služba upozorava na zaleđene delove i malo snega na brdima.

Kurir.rs/Gardijan






