Vlasnik bara "Le Konstelasion" u švajcarskom alpskom ski-centru Kran-Montana, Žak Moreti, uhapšen je po nalogu švajcarskog tužilaštva zbog sumnje da postoji opasnost od bekstva.

Njegovo hapšenje usledilo je nakon višednevne istrage jedne od najtežih tragedija u novijoj istoriji Švajcarske, u kojoj je tokom novogodišnje noći stradalo najmanje 40 ljudi, dok je 119 povređeno.

Katastrofa se dogodila u ranim jutarnjim satima 1. januara, oko 1.30 po lokalnom vremenu, dok su gosti u baru slavili početak 2026. godine. U jednom trenutku izbio je požar koji se izuzetno brzo proširio prostorom, zahvativši veći deo objekta. Očevici su ispričali da je vatra buknula gotovo trenutno, izazvavši paniku među prisutnima.

Prema svedočenjima, ljudi su u očaju jurnuli ka stepeništu koje je vodilo ka izlazu, gurajući se i penjući jedni preko drugih u pokušaju da se spasu. Čuli su se vrisci, a pojedini gosti su razbijali prozore kako bi pobegli iz zadimljenog prostora. Brzina širenja vatre dodatno je otežala evakuaciju, što je dovelo do velikog broja stradalih i povređenih.

Švajcarski predsednik Gaj Parmelan opisao je tragediju kao "jednu od najgorih koje je naša zemlja ikada doživela", naglasivši da je cela nacija u žalosti. Vlasti su ranije proglasile dan nacionalnog žaljenja, dok su u Kran-Montani građani ostavljali cveće, pisma i sveće u znak sećanja na žrtve.

Tužilaštvo istražuje francuske vlasnike bara zbog sumnje na više krivičnih dela, uključujući i ubistvo iz nehata. Više porodica stradalih već je podnelo krivične prijave, zahtevajući da se utvrdi puna odgovornost za propuste koji su, prema njihovim rečima, doveli do tragedije.

Prema prvim nalazima istrage, sumnja se da je požar izazvan upotrebom prskalica ili sličnih pirotehničkih sredstava u zatvorenom prostoru, koja su zapalila zapaljive materijale na plafonu. Takođe se ispituje da li je objekat ispunjavao sve bezbednosne standarde i da li su ranije kontrole bile adekvatno sprovedene.

Vlasnica snimljena kako beži sa parama?

Vlasnica kluba "Le Constellation", Džesika Moreti,navodno je pobegla izzapaljenog objekta u Kran Montani u Švajcarskoj,u kojem je tokom novogodišnje noćistradalo 40 ljudi, uglavnom mladih. Nadzorne kamere su zabeležile da jeMoreti izašla iz kluba noseći kasu sa novcem u rukama,piše italijanski list Republika. Svedoci su takođe rekli da je vlasnica bežala čvrsto stežući kasu u rukama dok su gosti bili zahvaćeni plamenom — zbog čega policija pregleda sve dostupne snimke iz kluba.