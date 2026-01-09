Slušaj vest

Ne postoje sistemi protivvazdušne odbrane sposobni da presretnu raketu „orešnik“, podsetio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni predstavnik ruskog predsednika Kaju Kalas, šefa evropske diplomatije.

„Kaja Kalas nije posebno pametna niti stručna, ali čak bi i ona trebalo da razume da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete ‘orešnik’, koja dostiže brzinu od 10 maha“, napisao je na društvenoj mreži Iks, komentarišući izjave Kalasove o potrebi raspoređivanja sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini nakon napada ruskih Oružanih snaga raketom „orešnik“.

Kiril Dmitrijev.jpg
Kiril Dmitrijev Foto: Printskrin Youtube

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je pokrenulo masovni napad, uključujući i raketu „orešnik“, na kritične ukrajinske ciljeve kao odgovor na decembarski napad Kijeva na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti. Ministarstvo je napomenulo da su ciljevi napada postignuti.

