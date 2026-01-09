Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je saradnja SAD i Venecuele dobra i da je zbog toga otkazao drugi talas napada na zemlju.

„SAD i Venecuela dobro sarađuju, posebno kada je u pitanju obnova naftne i gasne infrastrukture, u mnogo većem, boljem i modernijem obliku. Zbog ove saradnje, otkazao sam ranije očekivani drugi talas napada, koji izgleda da neće biti potreban“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

On je dodao da će svi američki vojni brodovi ipak ostati blizu Venecuele, iz „bezbednosnih razloga“.

Tramp je takođe pohvalio nedavno oslobađanje političkih zatvorenika u Venecueli.

„Venecuela oslobađa veliki broj političkih zatvorenika kao znak ‘traženja mira’. Ovo je veoma važan i pametan gest“, naveo je Tramp.

Kako javlja agencija Asošiejted pres, Venecuela je juče oslobodila brojne istaknute opozicione ličnosti, aktiviste i novinare.