Jedna žena iz Kalifornije doživela je tragediju koju je teško i zamisliti. U saobraćajnoj nesreći 2007. godine izgubila je svo troje dece. Nekoliko meseci kasnije, ona i suprug Kris saznali su da ponovo čekaju decu i to trojke.

Gotovo dve decenije kasnije, sudbina ih je ponovo teško pogodila. Prošlog leta Lori Kobl je dijagnostikovan agresivan tumor mozga četvrtog stepena, a lekari su joj dali ograničene prognoze od svega nekoliko meseci bez terapije, do nešto više od godinu dana uz lečenje.

Izgubila troje dece, a zatim rodila trojke

U maju 2007. Lori se vraćala kući sa decom kada je kamion udario u njihov automobil. U nesreći su poginuli petogodišnji Kajl Kristofer, četvorogodišnja Ema Lin i dvogodišnja Kejti Džin. Nakon tragedije, roditelji su jedno drugom obećali da će preživeti bol i pokušati da nastave dalje.

Posle neuspelog pokušaja poništavanja vazektomije i razmatranja usvajanja, odlučili su se za vantelesnu oplodnju. Rođene su trojke dve devojčice i dečak koje su dobile srednja imena u znak sećanja na preminulu braću i sestre: Džejk Kristofer, Ešli Lin i Eli Džin. Njihov otac kasnije je priznao da su prve godine bile mešavina radosti i neizdrživog bola.

Teška dijagnoza, operacije i borba za život

U junu 2025. Lori je počela da gubi ravnotežu i ispušta predmete iz ruku, a ubrzo su se pojavili simptomi slični moždanom udaru. Dijagnostikovan joj je gliom četvrtog stepena. Odlučila je da se bori.

Prva operacija obavljena je u julu, ali je tumor nastavio agresivno da raste. Nakon druge, rizične intervencije doživela je težak moždani udar, pala u komu i provela 40 dana u bolnici. Kasnije su usledile infekcija mozga i upala pluća, kao i dodatne operacije.

Njen suprug je od septembra na neplaćenom odsustvu kako bi brinuo o njoj, dok troškovi kućne nege dostižu i 30.000 dolara mesečno. Porodica je pokrenula humanitarnu kampanju.

- Žena koju sam poznavao je nestala. Neverovatno je da je i dalje živa posle svega. Dao bih svoj život za nju, bez razmišljanja. Ali ne mogu. Potpuno sam nemoćan - rekao je Kris. 

Kurir.rs

