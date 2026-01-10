Slušaj vest

Krivični sud u Montobanu na jugu Francuske  osudio je 74-godišnjeg muškarca koji je razbio jaje o glavu lidera ekstremno desničarske stranke Nacionalno okupljanja Žordana Bardele tokom potpisivanja knjige krajem novembra, na šestomesečnu uslovnu kaznu zatvora i novčanu kaznu.

Sudije su osudile optuženog, 74-godišnjeg penzionisanog poljoprivrednika, na ukupno 1.000 evra, naložile mu da plati 500 evra odštete Bardeli za štetu nanesenu njegovom ugledu i 600 evra za pokrivanje sudskih troškova.

Na optuženičkoj klupi, penzioner Žan-Pol čije prezime nije saopšteno, rekao je da žali zbog svog postupka, izvinio se Bardela i dodao da je gađao njegova stranku, nije hteo njega da povredi, preneli su francuski mediji.

Tokom potpisivanja knjige Bardele u mestu Moasak na jugu Francuske 29. novembra, optuženi je zauzeo svoje mesto u redu pre nego što je razbio jaje o glavu Bardele dok mu je ovaj poklanjao primerak svoje knjige.

