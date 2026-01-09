Slušaj vest

Zloglasni avion, poznatiji kao "avion sudnjeg dana", primećen je u četvrtak iznad Los Anđelesa, što je na društvenim mrežama odmah podstaklo talas nagađanja.

Pojava letećeg komandnog centra američke vojske E-4B Nightwatch, izazvala je brojna pitanja, a sada je potvrđeno da se u avionu nalazio američki ministar odbrane Pit Hegset. Ipak, razlog zbog kojeg je za ovo putovanje korišćen upravo taj avion za sada ostaje nepoznat.

"Zašto baš sada?"

Snimci i prenosi uživo koji prikazuju E-4B kako prilazi aerodromu u Los Anđelesu ubrzo su postali viralni i na platformi X, uz komentare i pitanja poput: "Zašto baš sada?" i "Koji je razlog ovog leta?".

Nekoliko američkih medija, kao i podaci servisa za praćenje letova, naknadno su potvrdili da se na letu nalazio ministar odbrane Hegset.

Avion je poleteo iz baze u blizini Vašingtona i sleteo u Los Anđeles, a prema dostupnim informacijama Hegset je u Kaliforniji učestvovao na sastancima vezanim za odbranu i nacionalnu bezbednost.

Nacionalni vazdušni operativni centar

Ipak, ostaje nejasno zašto je u tu svrhu korišćen upravo "avion sudnjeg dana". Američko Ministarstvo odbrane zasad se nije oglasilo o razlozima zbog kojih ministar nije putovao uobičajenim vladinim avionom.

E-4B Nightwatch jedan je od najtajnovitijih, ali i najvažnijih aviona u arsenalu američkih oružanih snaga. Zvanično, reč je o Nacionalnom vazdušnom operativnom centru, letećem komandnom sedištu namenjenom delovanju u vanrednim okolnostima.

Avion je baziran na modelu Boing 747, zaštićen je od elektromagnetnih impulsa i opremljen naprednim komunikacionim i operativnim centrima. Prema podacima američkog ratnog vazduhoplovstva, može ostati u vazduhu više dana zahvaljujući mogućnosti dopune goriva u letu, a najmanje jedan od četiri postojeća E-4B aviona uvek je u stanju pripravnosti.

Foto: Printskrin X

Njegova ključna uloga je da obezbedi da političko i vojno rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država može nastaviti da funkcioniše čak i u slučaju uništenja ili nedostupnosti kopnene infrastrukture. U avionu se istovremeno može nalaziti do 110 osoba, uključujući predsednika SAD, ministra odbrane, članove Generalštaba, kao i komunikacione i operativne timove.

Do sada je aktiviran samo jednom

Do sada je E-4B u stvarnoj vanrednoj situaciji aktiviran samo jednom. Nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, "avion sudnjeg dana" poleteo je kao leteće komandno središte kako bi se obezbedila sposobnost američke vlade za donošenje odluka i upravljanje krizom.

Da li je nedavni let E-4B iznad Los Anđelesa bio samo logističko rešenje, bezbednosna mera ili namerni politički signal, za sada nije poznato. Prema tvrdnjama posmatrača aviona, ovaj legendarna letelica godinama nije viđena u javnosti i uglavnom se pojavljuje isključivo na posebnim vojnim događajima i demonstracijama.