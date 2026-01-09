Slušaj vest

Rastu protesti u Iranu. Demonstranti širom zemlje, od Teherana do provincija, izlaze na ulice zbog teške ekonomske krize i rastućih životnih troškova. Režim je odgovorio potpunim prekidom pristupa internetu i mobilnim mrežama, pokušavajući da uguši komunikaciju i informisanje, dok je broj poginulih raste, a hiljade ljudi je uhapšeno i preti im smrtna kazna.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ljubomir Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku, Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, kao i Marko Matić, iz Centra za odgovorne medije.

Šahrimanjan Obradović o protestima u Iranu: Žene su javno obesili zbog skidanja marame Izvor: Kurir televizija

"Žene su bile javno obešene zbog skidanja marame"

Šahrimanjan Obradović istakla je krizu ljudskih prava koja se nakon revolucije odvija u Iranu:

- Iran 50 godina unazad je zatvoreno društvo. Iranci su prepametni ljudi i nacija sa istorijom civilizacijskom je dospela do toga da nakon revolucije imaju stroge zakone i moralnu politiku. Ljudska prava su apsolutno ugrožena, posebno po pitanju ženske popularnosti. Devojke su bile hapšene, pretučene i obešene javno jer su skidale marame - kaže Šahrimanjan Obradović.

Foto: Kurir Televizija

Ona dodaje da muški deo stanovništva jeste veoma radikalno orijentisano prema veri. Kako navodi, u poslednjih 13 dana od 31 provincije u 28 vlada haos, zgrade od krucijalnih značaja su zauzeti uključujući verske objekte.

- Petkom oni imaju molitvu koju država ne može da zabrani okupljanje, a oni to iskoriste da nakon toga prave haos i nered. Kako ide noć oni će biti sve radikalniji. Ovi protesti mogu da dovedu do nekog cilja i smenu vlasti, ali to ne garantuje dalje nerazvijanje nuklearnog programa - dodaje ona.

Šahrimanjan Obradović dodaje da postoje informacije da se američke operacije prebacuju na Bliski istok.

1/5 Vidi galeriju Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

"Zbog manjka pijuće vode su želeli da izmeste glavni grad"

Đurić navodi da su protesti usmereni protiv načina na koji se vlada u Iranu, odnosno teokratija.

- Ljudi se bune zbog načina na koji žive, prvi put se zbog nečega konkretnog bune. Ekonomska situacija je loša ali nije samo to i situacija sa vodom je loša, razmišljalo se da se pomeri glavni grad zbog manjka pijuće vode. Ljudska prava su loša. Veliki je odaziv na proteste, ne samo u Teheranu već svakom većem mestu i gradu - kaže Đurić.

LJubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

On dodaje da su ovo najžešći protesti kojima se svedočilo, neke od bitnih zgrada su zapaljene a Đurić kaže da nema preterane reakcije nadležnih, dok je voditeljka istakla da je tužitelj zapretio smrtnim kaznama za demonstrante. Ipak, Đurić kaže da ovo jesu mirne reakcije u odnosu na prethodne reakcije administracije Irana.

- Režim se plaši brojnosti. Vojska kao vojska nije toliko podređena režimu i to je glavni štit. Postoji snimak gde vojnici pale sliku - kaže Đurić, dodajući da demonstracije imaju mogućnost da naude režimu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs