JAVNO BESILI ŽENE ZBOG SKIDANJA MARAME! Protesti se šire Iranom - stručnjaci tvrde: Demonstranti će biti sve radikalniji, molitvu koriste kao izgovor
Rastu protesti u Iranu. Demonstranti širom zemlje, od Teherana do provincija, izlaze na ulice zbog teške ekonomske krize i rastućih životnih troškova. Režim je odgovorio potpunim prekidom pristupa internetu i mobilnim mrežama, pokušavajući da uguši komunikaciju i informisanje, dok je broj poginulih raste, a hiljade ljudi je uhapšeno i preti im smrtna kazna.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ljubomir Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku, Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, kao i Marko Matić, iz Centra za odgovorne medije.
"Žene su bile javno obešene zbog skidanja marame"
Šahrimanjan Obradović istakla je krizu ljudskih prava koja se nakon revolucije odvija u Iranu:
- Iran 50 godina unazad je zatvoreno društvo. Iranci su prepametni ljudi i nacija sa istorijom civilizacijskom je dospela do toga da nakon revolucije imaju stroge zakone i moralnu politiku. Ljudska prava su apsolutno ugrožena, posebno po pitanju ženske popularnosti. Devojke su bile hapšene, pretučene i obešene javno jer su skidale marame - kaže Šahrimanjan Obradović.
Ona dodaje da muški deo stanovništva jeste veoma radikalno orijentisano prema veri. Kako navodi, u poslednjih 13 dana od 31 provincije u 28 vlada haos, zgrade od krucijalnih značaja su zauzeti uključujući verske objekte.
- Petkom oni imaju molitvu koju država ne može da zabrani okupljanje, a oni to iskoriste da nakon toga prave haos i nered. Kako ide noć oni će biti sve radikalniji. Ovi protesti mogu da dovedu do nekog cilja i smenu vlasti, ali to ne garantuje dalje nerazvijanje nuklearnog programa - dodaje ona.
Šahrimanjan Obradović dodaje da postoje informacije da se američke operacije prebacuju na Bliski istok.
"Zbog manjka pijuće vode su želeli da izmeste glavni grad"
Đurić navodi da su protesti usmereni protiv načina na koji se vlada u Iranu, odnosno teokratija.
- Ljudi se bune zbog načina na koji žive, prvi put se zbog nečega konkretnog bune. Ekonomska situacija je loša ali nije samo to i situacija sa vodom je loša, razmišljalo se da se pomeri glavni grad zbog manjka pijuće vode. Ljudska prava su loša. Veliki je odaziv na proteste, ne samo u Teheranu već svakom većem mestu i gradu - kaže Đurić.
On dodaje da su ovo najžešći protesti kojima se svedočilo, neke od bitnih zgrada su zapaljene a Đurić kaže da nema preterane reakcije nadležnih, dok je voditeljka istakla da je tužitelj zapretio smrtnim kaznama za demonstrante. Ipak, Đurić kaže da ovo jesu mirne reakcije u odnosu na prethodne reakcije administracije Irana.
- Režim se plaši brojnosti. Vojska kao vojska nije toliko podređena režimu i to je glavni štit. Postoji snimak gde vojnici pale sliku - kaže Đurić, dodajući da demonstracije imaju mogućnost da naude režimu.
