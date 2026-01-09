Slušaj vest

Piloti ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva koji lete lovačkim avionima F-16 morali su da promene taktiku vazdušne borbe koju su naučili od instruktora NATO-a jer je bila nepogodna za borbu u blizini linija fronta.

Prilagođavanje je bilo neophodno zbog guste ruske mreže protivvazdušne odbrane i stalne pretnje neprijateljskih lovaca, piše Defence Blog .

U videu koji je objavilo Ratno vazduhoplovstvo, jedan od ukrajinskih pilota F-16 objasnio je da su metode naučene tokom obuke sa partnerima zasnovane na iskustvima zapadnih vazduhoplovnih snaga u prošlim sukobima i da nisu u potpunosti uzele u obzir specifične pretnje u Ukrajini.

„Kada smo se vratili kući sa obuke, suočili smo se sa stvarnošću: taktike koje su nas učili u inostranstvu ne odgovaraju u potpunosti ratu koji vodimo“, rekao je pilot.

Prema njegovim rečima, ukrajinske posade F-16, od kojih su mnoge iskusni avijatičari, morale su samostalno da razviju nova pravila angažovanja usmerena na presretanje krstarećih raketa, napadanje dronova i preživljavanje borbenih operacija u blizini linije kontakta. „Morali smo da sednemo i razmislimo kako ćemo delovati - kako ćemo uništavati krstareće rakete, napadati dronove i boriti se protiv neprijatelja blizu linije fronta“, dodao je.

Let u opasnoj zoni

Pilot je napomenuo da je linija fronta zasićena ruskim raketnim sistemima zemlja-vazduh i borbenim avionima, što vazdušne operacije čini izuzetno opasnim.

Kao glavne vazdušne pretnje naveo je ruske lovce Su-35, Su-57 i MiG-31.

„Skoro svaki let ka liniji kontakta uključuje lansiranje neprijateljskih raketa na naše avione, najčešće raketa vazduh-vazduh“, rekao je.

Pošto ruski lovci mogu da ostanu u vazdušnim patrolama na većim visinama čekajući ukrajinske udarne grupe, ukrajinski piloti su primorani da lete niže kako bi smanjili izloženost vazdušnim i kopnenim pretnjama. „Nažalost, nemamo mogućnost da ostanemo na poziciji na velikoj visini. Zato moramo da letimo niže kako bismo smanjili pretnju od raketnih sistema zemlja-vazduh“, objasnio je pilot.

Foto: Printskrin X

Nove taktike preživljavanja

Da bi preživele u takvom okruženju, posade ukrajinskih F-16 oslanjaju se na taktiku manevrisanja na malim visinama, koristeći konfiguraciju terena kako bi poremetile praćenje neprijateljskog radara i performanse sistema za navođenje raketa. Let blizu tla povećava pozadinsku buku i ograničava vidljivost radara, što ruskim senzorima otežava da drže metu na vidiku.

Pilot je takođe opisao misije pratnje u kojima se F-16 namerno izlažu neprijateljskim lovcima kako bi ih naveli da lansiraju rakete i iscrpe rusku municiju, omogućavajući jurišnim avionima sa precizno vođenim bombama da završe svoje misije. U jednom takvom slučaju, ukrajinski piloti u formaciji od tri aviona primorali su ruske lovce da ispaljuju rakete iz različitih pravaca, omogućavajući jurišnom avionu da pogodi cilj i bezbedno se vrati.

Foto: Printskrin X

Rezultati na bojnom polju

Prema izveštaju, do novembra 2025. godine, ukrajinski lovci F-16 presreli su više od 1.300 ruskih raketa i dronova otkako su ušli u upotrebu. U jednom potvrđenom slučaju, ukrajinski F-16 oborio je šest ruskih krstarećih raketa tokom jedne borbene misije, od kojih su dve koristile topove aviona.

Pored misija protivvazdušne odbrane, ukrajinski F-16 su takođe izvodili opsežne udarne operacije. Do novembra, letelice su uništile više od 300 kopnenih ciljeva, uključujući ruska vojna vozila, komandne punktove, centre za kontrolu dronova, skladišta municije i logističke objekte.