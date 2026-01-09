Slušaj vest

Savezni sudija u SAD blokirao je planove Trampove administracije da ukine privremeni pravni status za najmanje 10.000 migranata iz Latinske Amerike, omogućavajući im da se ponovo okupe sa porodicama.

Savezni sudija Indira Talvani izjavila je da će sprečiti administraciju Donalda Trampa da skrati privremeni pravni status koji je omogućen za najmanje 10.000 migranata sa Kube, Haitija, Kolumbije, Ekvadora, Salvadora, Gvatemale i Hondurasa, koji im je dozvolio da se okupe sa članovima porodice u Sjedinjenim Američkim Državama.

Talvani je na ročištu u Bostonu izjavila da planira da izda privremenu zabranu koju su tražile organizacije za prava migranata, a koje su osporile odluku Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD-a od prošlog meseca o ukidanju svih programa privremenog ujedinjenja porodica za građane sedam latinoameričkih zemalja, prenosi Rojters.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD (DHS) odlučilo je u decembru 2025. da završi sve programe Family Reunification Parole za građane iz Kolumbije, Kube, Ekvadora, Salvadora, Gvatemale, Haitija i Hondurasa, kao i za njihove najbliže članove porodice.

Ovi programi su omogućavali određenim rođacima američkih državljana i stalnih stanovnika da privremeno uđu u SAD i budu sa porodicom dok čekaju na završetak imigracionih procedura za vizu.