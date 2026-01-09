Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da je ruski napad raketama "orešnik" bio "demonstrativno" blizu granice Ukrajine sa EU.

Zelenski je u večernjem video obraćanju sugerisao da balistička raketa srednjeg dometa "orešnik" predstavlja izazov i za zemlje članice EU kao što su Poljska, Rumunija i Mađarska, preneo je Rojters.

Ruske snage su upotrebile rakete "orešnik" u masovnom napadu na ključne ciljeve u Ukrajini, saopštilo je jutros rusko ministarstvo odbrane.

"Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa 'orešnik', kao i udarne dronove, protiv ključnih ciljeva na teritoriji Ukrajine", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Ističe se da su ruske snage uništile postrojenja za proizvodnju dronova koje su ukrajinske oružane snage koristile za napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina.

Kako se navodi, pogođena je energetska infrastruktura koja podržava ukrajinski vojno-industrijski kompleks.

"Svi ciljevi napada su postignuti. Sve terorističke akcije zločinačkog ukrajinskog režima nastavljaće da se susreću sa odgovorom", zaključuje se u saopštenju.

