AMERIKANCI PREUZIMAJU VLAST U VENECUELI: Tim Stejt departmenta otputovao u Karakas, ponovo uspostavlja diplomatsko prisustvo
Tim američkog Stejt departmenta otputovao je danas u Venecuelu, što je prva takva poseta od svrgavanja bivšeg predsednika Nikolasa Madura, saopštio je američki zvaničnik.
Poseta je upriličena u trenutku dok SAD razmatraju ponovno otvaranje svoje ambasade u Karakasu i naglašava želju administracije američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uspostavi diplomatsko prisustvo u zemlji kojom je Tramp rekao da će "upravljati" SAD, prenosi CNN.
Prema navodima zvaničnika, diplomatsko‑bezbednosno osoblje iz Jedinice za pitanja Venecuele, sa sedištem u Kolumbiji, kao i vršilac dužnosti američkog ambasadora u Kolumbiji Džon Mekenamara, otputovali su u prestonicu Venecuele "da obave prvobitnu procenu za potencijalno fazno obnavljanje rada".
SAD su povukle svoje diplomate i obustavile rad ambasade u Karakasu 2019. godine, a Jedinica za pitanja Venecuele od tada radi sa timom američkih diplomata u ambasadi u Bogoti.
Visoki zvaničnik Stejt departmenta rekao je ranije da se Ministarstvo "priprema za ponovno otvaranje" ambasade u Venecueli "ukoliko predsednik (SAD) donese takvu odluku".
Razgovori o mogućim susretima između američkih diplomata iz Jedinice za pitanja Venecuele i privremenog venecuelanskog političkog rukovodstva se vode, ali se ne očekuje da će se oni održati tokom ove posete, dodao je zvaničnik.
Kurir.rs/CNN