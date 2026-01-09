Slušaj vest

Američki mediji objavili su novi snimak koji prikazuje trenutke pre i tokom ubistva 37-godišnje Rene Gud, koju je u Mineapolisu ubio agent američke Imigracione i carinske službe (ICE) Džonatan Ros.

Snimak je, kako je potvrdio zvaničnik Ministarstva za unutrašnju bezbednost, sam agent Ros zabeležio mobilnim telefonom, piše CNN.

Video, koji je prvobitno pribavio konzervativni medij Alpha News iz Minesote, a potom i CNN, izazvao je i političke reakcije. Potpredsednik SAD Džej Di Vens podelio ga je na društvenoj mreži X, tvrdeći da dokazuje kako je život agenta bio ugrožen.

"Pogledajte ovo, koliko god teško bilo. Mnogima od vas je rečeno da ovaj službenik zakona nije udaren automobilom, da nije bio uznemiravan i da je ubio nevinu ženu. Stvarnost je da mu je život bio ugrožen i da je pucao u samoodbrani", objavio je Vens.

Šta prikazuje snimak?

Snimak počinje s agentom Rosom ispred vozila kojim je upravljala Gud. Njen tamnocrveni SUV zaustavljen je poprečno nasred ulice. Ros bez reči prilazi vozačevoj strani automobila.

Kroz spušten prozor vidi se Gud kako gleda pravo u agenta. "U redu je, čoveče. Nisam ljuta na tebe", govori mu. "Pokaži lice." Ros ne odgovara, a u odrazu na prozoru vidi se kako drži podignut mobilni telefon i nastavlja da snima.

Dok Ros obilazi vozilo, prilazi mu suvozačica koja je ranije izašla iz automobila. "Ne menjamo tablice svako jutro, samo da znate. Ovo će biti ista tablica kad kasnije dođete da razgovarate s nama", govori mu, držeći svoj telefon ispred njegovog lica.

"Hoćeš li da nas napadneš? Hoćeš li da nas napadneš? Kažem ti, idi po ručak, veliki dečko", dobacuje mu suvozačica pre nego što pokuša ponovo da uđe u vozilo, ali su vrata zaključana. U tom trenutku čuje se drugi policajac kako naređuje vozačici Gud: "Izađi iz automobila".

Gud potom vozi automobil unazad, okreće volan udesno, dalje od mesta gde stoji policajac, i naglo kreće napred. Ros uzvikuje "opa", nakon čega se čuju tri pucnja. Snimak ne prikazuje da li je SUV udario Rosa, jer se kamera u tom trenutku naglo podiže ka nebu. Međutim, raniji snimak koji je zabeležio prolaznik sugeriše da je do kontakta verovatno došlo dok se vozilo kretalo napred.

Sama pucnjava nije vidljiva, ali se čuju tri hica dok se telefon u Rosovoj ruci trese. Kamera se zatim okreće ka kući iza njega, a potom snima SUV kako juri niz ulicu. U pozadini se čuje kako neko izgovara "jeb*na kučka". Na kraju snimka čuje se zvuk sudara, kada se SUV zabija u parkirani automobil, a kamera se spušta ka tlu.