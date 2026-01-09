"BOLESNIK" STIŽE U BELU KUĆU: Kolumbijski predsednik u februaru u Vašingtonu, spreman da Trampu oprosti uvrede
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se sa kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom sastati u Beloj kući početkom februara.
"Siguran sam da će to funkcionisati veoma dobro za Kolumbiju i Sjedinene Američke Države, ali dolazak kokaina i drugih droga u SAD mora biti zaustavljen", napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama, prenosi Rojters.
Tramp je kazao da je prethodno sa Petrom razgovarao telefonom. Prema Trampovim rečima, sastanak sa Petrom će se održati u prvoj nedelji februara.
Tramp je više puta, bez iznošenja dokaza, optuživao Petrovu administraciju da omogućava kontinuirani dotok kokaina u SAD, a u oktobru je uveo sankcije kolumbijskom lideru.
Američki lider je nedavno izjavio da je Petro "bolesnik koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama".
