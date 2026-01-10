Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je 9. januara da je američko preuzimanje Grenlandaneophodno kako bi se sprečilo da Rusija ili Kina prve zauzmu tu teritoriju.

- Učinićemo nešto sa Grenlandom, sviđalo im se to ili ne - rekao je Tramp novinarima.

- Jer ako mi to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za komšije.

Paralele sa napadom na Venecuelu

Tramp je takođe rekao da je nedavni američki napad na Venecuelubio neophodan kako bi se sprečilo da Rusija ili Kina prve "okupiraju" tu zemlju.

Ove izjave date su u trenutku kada je Tramp u Beloj kući okupio lidere najvećih američkih naftnih i gasnih kompanija kako bi najavio planove Vašingtona za preuzimanje kontrole nad venecuelanskom naftnom industrijom.

Brifing je usledio nedelju dana nakon što je američka vojska izvršila invaziju na Venecuelu i otela Nikolasa Madura.

Intervencije kao odgovor Rusiji i Kini

Tokom brifinga, Tramp je rekao novinarima da su američke vojne i ekonomske intervencije u drugim zemljama neophodne kako bi se sprečilo da Rusija i Kina učine isto - ne samo u Venecueli, već i na Grenlandu, autonomnoj teritoriji Danske.

- Ne želimo da Rusija bude (u Venecueli). Ne želimo da Kina bude tamo - rekao je Tramp.

- I, uzgred, ne želimo da Rusija ili Kina idu na Grenland… Ako mi ne preuzmemo Grenland, imaćete Rusiju ili Kinu kao sledećeg komšiju. To se neće dogoditi - dodao je on.

Grenland je pitanje "nacionalne bezbednosti" za SAD

Nakon američkog napada na Venecuelu, Tramp je obnovio svoje ekspanzionističke ambicije prema Grenlandu, ponavljajući tvrdnje da je američko preuzimanje ostrva pitanje "nacionalne bezbednosti".

Na ostrvu živi više od 56.000 stanovnika i na njemu se već nalazi američka vojna baza. Njegova lokacija čini ga strateški važnim za pristup Arktiku, a teritorija obiluje mineralnim bogatstvima i pretpostavlja se, da obiluje značajnim rezervama fosilnih goriva.

Iako je Grenland autonomna teritorija Danske - američkog saveznika i članice NATO-a - Bela kuća nije isključila mogućnost upotrebe vojne sile radi preuzimanja kontrole nad ostrvom.

Trampovo viđenje geopolitike kroz nekretnine

Tramp je, ukazujući na svoju prošlost biznismena u oblasti nekretnina, objasnio zašto smatra da bi SAD trebalo da kontrolišu Grenland.

- Ne braniš zakup na isti način - moraš to da poseduješ. Države moraju da imaju vlasništvo i brane vlasništvo. Zakupi se ne brane - rekao je Tramp, noseći bedž sa sopstvenim likom ispod američke zastave.

Odnosi sa Danskom i NATO savezom

Uprkos oštroj retorici o Grenlandu, Tramp je insistirao da je zagovornik NATO-a i "fan" Danske.

- Veliki sam fan, ali znate, činjenica da su tamo pre 500 godina iskrcali brod ne znači da poseduju tu zemlju.

Tramp je rekao da bi više voleo da se postigne dogovor o Grenlandu, ali je naglasio da će SAD delovati "ili na lep način ili na teži način".

- Nećemo dozvoliti Rusiji ili Kini da okupiraju Grenland - rekao je.

Ćutanje o Ukrajini i odnos prema Putinu

Tokom brifinga, Tramp nije komentarisao nedavni masovni napad Rusije na Ukrajinu niti raspoređivanje balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik"u blizini granica EU.

Ipak, odgovorio je na pitanje o mogućnosti da SAD prošire politiku hapšenja stranih lidera i na ruskog predsednika Vladimira Putina.