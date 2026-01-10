Slušaj vest

Američke vlasti zaplenile su tanker "Olina", koji se dovodi u vezu s Rusijom, potvrdila je vojska. Američka obalska straža se 9. januara ukrcala na sankcionisani naftni tanker u okviru kampanje Vašingtona za pooštravanje kontrole nad trgovinom venecuelanskom naftom, saopštila je Južna komanda SAD.

Peta zaplena tankera u kratkom periodu

Ovo je peta zaplena tankera koju su američke vlasti sprovele poslednjih nedelja. Među prethodno zaplenjenim plovilima je i tanker "Marinera", ranije poznat kao "Bela 1", koji je u trenutku zaplene plovio pod ruskom zastavom.

- Operacija "Južno koplje" Ministarstva rata nepokolebljiva je u svojoj misiji da brani našu domovinu okončavanjem ilegalnih aktivnosti i obnovom bezbednosti na Zapadnoj hemisferi - navodi se u saopštenju vojske.

Tanker iz "flote u senci" pod međunarodnim sankcijama

Tanker "Olina", ranije poznat kao "Minerva M", deo je takozvane "flote u senci" i nalazi se pod sankcijama SAD, Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja zbog transporta ruske nafte, čime su kršene ranije uvedene restrikcije.

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se o operaciji na društvenim mrežama, navodeći da je zaplena sprovedena u saradnji sa privremenim vlastima Venecuele. Kasnije tog dana, tokom obraćanja u Beloj kući, Tramp je rekao da je Rusija odlučila da ne brani tanker.

- Imali smo, pretpostavljam Rusija, neku vrstu poluruskog broda juče koji smo preuzeli, i Rusija je odlučila da taj brod ne brani od nas. To je bio veliki potez - rekao je Tramp novinarima.

Rastuće tenzije između Vašingtona i Moskve

Ova zaplena dolazi u trenutku rastućih tenzija između Vašingtona i Moskve, podstaknutih američkim hapšenjem venecuelanskog lidera Nikolasa Madurai nastavkom rata u Ukrajini.

Agencija Rojters javlja da je tanker, koji je lažno plovio pod zastavom Istočnog Timora, ranije isplovio iz Venecuele i potom se vratio u region. Zadržan je u Karipskom moru, u blizini Trinidada.

Podaci sistema Marine Traffic, poslednji put ažurirani u novembru, pokazuju da se "Olina" nalazila uz obalu Venecuele.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Američka kontrola nad trgovinom venecuelanskom naftom

Vest dolazi u trenutku kada Tramp nastoji da sprovede potpunu kontrolu nad trgovinom venecuelanskom naftom, dok se Maduro suočava sa suđenjem nakon što su ga američke snage otele u Karakasu 3. januara.

- Sjedinjene Države nastavljaju da sprovode blokadu protiv svih plovila iz "mračne flote" koja ilegalno prevozi venecuelansku naftu radi finansiranja nezakonitih aktivnosti, kradući od venecuelanskog naroda - izjavio je ranije ove nedelje američki ministar rata Pit Hegset.