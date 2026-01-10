Slušaj vest

U selu Martinice, u okrugu Pribram u Češkojpolicija je u sredu intervenisala nakon što je na javnoj površini, kod štala, pronađeno mrtvo novorođenče. Kriminalistička policija je pretražila širu okolinu i uspela da utvrdi identitet majke bebe.

- Još u sredu u večernjim satima uspeli su da pronađu i identifikuju ženu koja je dete porodila - potvrdila je portparolka policije Vlasta Suhankova.

Obdukcija će utvrditi uzrok smrti

U četvrtak će biti obavljena sudsko-medicinska obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti deteta. Policija je za beživotno telo novorođenčeta saznala u sredu tokom popodnevnih sati.

- Na lice mesta stigli su i istražitelji iz okruga, kao i sudski lekar. Policija i istražitelji obavili su neophodne prve procesne radnje, uključujući i saslušanja osoba koje su se u tom trenutku nalazile na tom području - navela je portparolka.

Mrtva beba pronađena u snegu pored štale u selu Martinice u Češkoj Foto: screenshot/blesk.cz

Istraga još uvek traje

Prema informacijama lista Blesk, telo je pronađeno kod štala u blizini hotelskog kompleksa.

- Provera ovog slučaja, koji su istražitelji za sada preliminarno okvalifikovali kao moguću sumnju na ubistvo iz nehata, i dalje je u toku - dodala je portparolka češke policije.

(Kurir.rs/Blesk.cz/Preneo: V.M.)

