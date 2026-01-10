Slušaj vest

Vođa najbrojnije pobunjeničke grupe Revolucionarnih oružanih snaga Kolmubije (FARC) Nestor Gregorio Vera u video poruci je pozvao na ujedinjenje svih gerilaca u toj zemlji s ciljem borbe protiv američke intervencije.

- Senka intervencionističkog orla nadvija se jednako na sve. Pozivamo vas da ostavimo po strani naše razlike. Sudbina nas poziva na ujedinjenje. Mi nismo raštrkane snage, mi smo naslednici istog cilja. Pokažimo delima svoju jedinstvenost i stvorimo veliki blok kojim ćemo izgurati neprijatelja iz domovine - poručio je Vera članovima Nacionalne oslobodilačke vojske (ELN) i Bolivarskoj gerilskoj vojsci, grupama koje su se odvojile od FARC-a.

Intervencija u Venecueli


Pre nekoliko dana američke snage su intervenisale u Kolumbiji komšijskoj Venecueli i otele tamošnjeg predsednika Nikolasa Madura.

Nakon događaja u Venecueli, američki predsednik Donald Tramp zapretio je sličnim scenarijem u Kolumbiji što je kao posledicu imalo dogovoreni sastanak između njega i aktualnog kolumbijskog predsednika Gustava Petra, i samog bivšeg gerilca, koji bi trebao da se dogodi u februaru u Vašingtonu.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez Verin je poziv za ujedinjenjem pobunjenika okarakterisao kao pokušaj sopstvene zaštite kako ga ne bi uhvatile vojne snage.

