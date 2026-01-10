može li se "venecuelanski scenario" ponoviti i u slučaju Rusije?

Američki predsednik Donald Tramp komentarisao je mogućnost operacije protiv ruskog predsednika Vladimira Putina, uporedivši je s akcijom koju je američka vojska sprovela protiv venecuelanskog lidera Nikolasa Madura kojeg je uhapsila i dovela na sud u Njujork.

Tramp je o toj temi govorio na sastanku s liderima naftnih i gasnih kompanija.

Jedan od novinara pritom je podsetio da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski komentarisao hvatanje Madura, poručivši kako, ako se tako postupa s "diktatorima", Sjedinjene Američke Države očito znaju šta im je činiti, uz jasnu aluziju na ruskog lidera.

Novinar je zatim upitao Trampa može li se "venecuelanski scenario" ponoviti i u slučaju Rusije.

- Ne mislim da će to biti potrebno. Oduvek sam imao vrlo dobar odnos s njim, ali sam jako razočaran - odgovorio je američki predsednik.

Tramp se tom prilikom ponovo osvrnuo na ono što je nazvao "rešavanjem osam ratova" te izrazio nadu da će rat u Ukrajini biti "jedan od najlakših" za rešavanje.