Ajatolah Ali Hamnei naredio je Korpusu čuvara Islamske revolucije (Revolucionarna garda) da preuzme kontrolu nad suzbijanjem nereda.

Izveštaji sugerišu da bezbednosne službe tragaju za policajcima koji su odbili da izvršavaju naređenja.

Iranski zvaničnici rekli su da je zemlja u višoj pripravnosti nego tokom rata sa Izraelom prošle godine i da su aktivirani i podzemni "raketni gradovi" kako bi se suočili sa spoljnim pretnjama.

Američki predsednik Donald Tramp je zapretio da će napasti Iran ako nastavi da koristi nasilje protiv demonstranata. U petak je upozorio da će ih "vrlo snažno udariti tamo gde ih boli... to ne znači trupe na terenu. Ne želimo da se to dogodi".

Najmanje šest ljudi je poginulo, a vladine zgrade su zapaljene tokom protesta u četvrtak uveče kada su se vlasti suočile sa najjačim demonstracijama od početka nemira krajem prošle godine.

Američki predsednik je rekao da bi Hamnei mogao da pobegne iz zemlje.

Govoreći javno prvi put od 3. januara, Hamnei je u petak održao govor upozoravajući Trampa da se "fokusira na probleme u svojoj zemlji" i rekao da bi "arogantni" američki lider mogao biti "svrgnut".

Insistirao je da Islamska Republika "neće popustiti" pred "domaćim teroristima" koji učestvuju u protestima širom zemlje.

U petak su se iranski ratni brodovi pridružili kineskim i ruskim brodovima u južnoafričkim vodama zbog planiranih pomorskih vežbi kod Kejptauna - vojnih vežbi koje rizikuju dalje urušavanje odnosa Pretorije sa Vašingtonom.

Nemiri u Iranu su u petak ušli u svoj 13. dan, a vlasti su uhapsile više od 2.277 ljudi, uključujući veliki broj mladih. Grupe za ljudska prava su izvestile da je broj žrtava porastao na 62 od početka protesta 28. decembra.

Zvaničnici insistiraju da Hamnei nema planove da napusti zemlju i odbacili su izveštaje koji sugerišu suprotno. Oni koji su mu bliski insistiraju da "takve tvrdnje nemaju nikakve veze sa njegovim karakterom".

- On neće napustiti Teheran čak ni ako B-52 lete iznad njih - rekao je jedan zvaničnik.

Još jedan visoki iranski zvaničnik je rekao: "Vođa je naredio Sepahu (Revolucionarna garda) da ostane na najvišem nivou pripravnosti - čak i višem nego tokom junskog rata."

- On je u bližem kontaktu sa Revolucionarnom gardom nego sa vojskom ili policijom, jer veruje da je rizik od prebega gotovo nepostojeći, dok su drugi prebegli ranije. On je svoju sudbinu stavio u ruke Korpusa čuvara Islamske revolucije.

Iranski zvaničnici se plaše da bi svaka Trampova intervencija mogla da pokrene ono što su opisali kao "apokaliptični" rat.

Jedan zvaničnik je rekao: "Podzemni gradovi sa raketama Revolucionarne garde - koji su namerno bili netaknuti tokom 12-dnevnog rata - su svi u stanju visoke pripravnosti. Ovog puta bi bilo veoma drugačije."

Revolucionarna garda je napravila četiri podzemna grada sa raketama od 2015. godine. Novinari državnih medija su prevoženi u vozilima sa zatamnjenim prozorima, a kompletne specifikacije ostaju poverljive. Veruje se da se delovi ovih lokacija nalaze u zapadnom Iranu kako bi se omogućili potencijalni napadi na Izrael.

U svojoj izjavi u petak, lideri Velike Britanije, Francuske i Nemačke su rekli: "Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja o nasilju iranskih snaga bezbednosti i snažno osuđujemo ubijanje demonstranata."

- Iranske vlasti imaju odgovornost da zaštite svoje stanovništvo i moraju dozvoliti slobodu izražavanja i mirnog okupljanja bez straha od odmazde. Pozivamo iranske vlasti da pokažu uzdržanost, da se uzdrže od nasilja i da poštuju osnovna prava iranskih građana.