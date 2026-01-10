Slušaj vest

Ukrajinaje dronom izazvala požar u skladištu nafte u Oktjabrskom okrugu, u južnom delu ruske Volgogradske oblasti, saopštile su danas regionalne vlasti.

Guverner Andrej Bočarov naveo je u objavi na Telegramu da za sada nema izveštaja o žrtvama, ali da bi obližnja naselja mogla biti evakuisana.

Ukrajina poslednjih meseci intenzivno gađa rusku energetsku infrastrukturu, s ciljem da oslabi sposobnost Moskve da finansira vojnu operaciju protiv Kijeva.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je jutros da je protivvazdušna odbrana oborila 67 ukrajinskih dronova, prenosi Rojters.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

