Sirijska vojska objavila je da je dobro pročešljala okrug Šeik Maksud u gradu Alepu, signaliziravši da je silom preuzela područje od kurdskih boraca nakon što privremeni prekid vatre nije uspeo da okonča višednevne sukobe u gradu.

Nasilje u gradu produbilo je jednu od glavnih linija raskola u Siriji, u kojoj je obećanje predsednika Ahmeda al-Šare o tome da će ujediniti zemlju pod jednim liderom nakon četrnaestogodišnjeg rata rezultiralo otporom kurdskih snaga koje su sumnjičave prema njegovoj islamističkoj vladi.

Svi za primirje, kurdske snage odbijaju



Sjedinjene Države i ostale svetske sile su ranije ove nedelje pozdravile primirje, ali su kurdske snage odbile da napuste poslednje uporište u Šeik Maksudu u skladu sa dogovorom. Zato je sirijska vojska kasno juče objavila da će krenuti u kopnenu operaciju da bi ih proterala odande.

Sirijska vojska je danas ujutro izvestila da je dovršila pretraživanje okruga, ali da se neki kurdski borci još uvek tamo skrivaju. U pisanoj izjavi kurdske snage su negirale da je vlada zauzela Šeik Maksud pa su istakle da još uvek pružaju otpor. Rojtersovi reporteri u gradu tvrde da nisu čuli ni naznake ni zvuke sukoba.

Sirijski bezbednosni izvori rekli su da su neki kurdski borci, uključujući neke od njihovih komandanata i porodica, tajno preko noći prevezeni iz Alepa na severoistok zemlje. Izvori su rekli da je oko 300 kurdskih boraca odlučilo da ostane u okrugu kako bi se borili.

Turska šalje vojnu opremu za razbijanje kurdske odbrane Alepa.

Ilham Ahmad, koji vodi odeljenje za spoljne odnose kurdske administracije, tokom noći je pozdravio dogovor o "sigurnom premeštanju boraca iz Šeik Maksuda" u istočnu Siriju, ali nije bilo javne objave o potpunom povlačenju.

Kurdske snage u Alepu od 2011. godine



Vojno preuzimanje Šeik Maksuda okončalo bi kurdsku kontrolu nad delovima Alepa koje kurdske snage drže još od izbijanja rata u Siriji 2011. Pod njihovom upravom su još uvek veliki delovi na severoistoku Sirije, gde vode poluautonomnu zonu.

Opirali su se nastojanjima da se integrišu u novu sirijsku vladu, sastavljenu od bivših pobunjeničkih i džihadističkih boraca koji su u decembru 2024. svrgnuli s vlasti dugogodišnjeg vođu Bašara al-Asada.

Zbog zastoja u pregovorima o njihovu spajanju u utorak su u Alepu izbile borbe u kojima je poginulo najmanje devetoro civila, a više od 140.000 ljudi bilo je prisiljeno na beg.

Bombardovana je i bolnica puna male dece. Žene i deca u suzama, čeka ih neizvesna sudbina.