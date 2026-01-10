Slušaj vest

Dvadestpetogodišnji Gabrijel Bumbasea preminuo je u bolnici u rumunskom mestu Buzau, gde je primljen sa prelomom butne kosti.

Rezultati obdukcije pokazali su da je uzrok smrti bio krvni ugrušak koji mu je blokirao plućnu arteriju, saopštili su danas mrtvozornici.

Njegova porodica podnela je tužbu Tužilaštvu zbog nemara medicinskog osoblja, dok su desetine ljudi protestovale ispred bolnice, paleći sveće u znak sećanja na mladića koji je prerano otišao u smrt.

Ministar zdravlja Aleksandru Rogo­bete pozvao je na dodatnu istragu i obavestio kolеgijum lekara, a u bolnicu su poslati stručnjaci koji će sprovesti internu istragu.

Gabrijel je zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći u kojoj je automobil u kojem se on nalazio, jurila policija. Nakon sudara, slomio je nogu i hitno je prebačen u lokalnu bolnicu.

Njegova verenica, Denisa Avram, optužila je lekare i medicinske sestre za nemar, tvrdeći da su ignorisali njegove krike i ozbiljnost situacije u kojoj se nalazio.

- Ovaj dvadesetpetogodišnjak je dugo bio u agoniji. Smejali su mi se u lice, rekli su da je sve zbog energetskih pića ili kafe - izjavila je Denisa.

Ona je dodala da su medicinske sestre odbile da mu pruže adekvatnu pomoć. Gabrijelova sestra, Elena Monika Ivan, naglasila je da je mladić bio svestan dok nisu stigli bolničari i da mu je hitno bila potrebna operacija.

Protesti ispred bolnice kulminirali su kada su porodica i prijatelji izneli telo mladića iz te ustanove, obučeni u bele majice sa njegovim likom. Lekari su pozvali žandarme kako bi zaštitili bolnicu od eventualnih incidenata.