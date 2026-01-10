Slušaj vest

Šef švajcarskog kantona u kojem je u požaru u baru poginulo 40 mladih ljudi izrazio je gnev zbog toga što lokalne vlasti mesto tragedije nisu pregledale čak šest godina, a istovremeno tužioci pojačavaju svoje napore da odgovorne pozovu na odgovornost.

Gradonačelnik skijališta Kran-Montana je ove nedelje rekao da bar "Le Constellation" nije pregledan od 2019. godine, a šef vlade kantona Valais Matijas Rejnard izrazio je nezadovoljstvo zbog toga u intervjuu za lokalne novine.

Švajcarska Kran-Montana

- Bio sam besan zbog tih ozbiljnih propusta. I mislim da je normalno biti besan, ali moramo da pustimo da pravda ide svojim tokom - rekao je za Le Temps kad su ga pitali o izostalim pregledima i proverama prostora.

Šef službe bezbednosti Valaisa je ove nedelje rekao da je izolaciona pena u podrumu bara u kojem je izbio požar za vreme proslave Nove godine trebala da bude proveravana u skladu sa zakonom, što je suprotno izjavama gradonačelnika Kran-Montane.

Švajcarska danima tuguje za nastradalima i povređenima u požaru

Uhapšen jedan od vlasnika



Tužioci su u petak odredili pritvor za Žaka Moretija, jednog od dvoje francuskih vlasnika bara. Sud će uskoro odlučiti hoće li ga i formalno uhapsiti.

Tužioci istražuju vlasnike zbog sumnje na zločin, a spominju se i ubistva iz nehata. Porodice žrtava podnele su pravne tužbe zbog požara.

Horor u Kran-Montani, švajcarska policija objavila slike objekta koji je izgoreo

Džesika Moreti, Žakova partnerka, u petak se izvinila žrtvama. Par je javno rekao da je skrhan zbog tragedije. U Švajcarskoj su sve glasniji pozivi da se odgovorni izvedu pred lice pravde.

Kritičari istrage doveli su u pitanje i činjenicu da je oboje vlasnika tako dugo bilo na slobodi.

- Odgovorni će morati da preuzmu odgovornost, uključujući i nadležne vlasti - rekao je Rejnard.

Stefan Ivanović, momak koji je radio kao obezbeđenje u baru u Krans Montani

Srpski državljanin Stefan Ivanović koji je stradao u požaru sahranjen je danas

Stefan Ivanović (31) mladić iz Ljiga koji je stradao u požaru koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru u Kran-Montani, sahranjen je u rodnom mestu Jajčić. Tog dana, odlukom Opštine Ljig, proglašen je Dan žalosti u znak sećanja i poštovanja prema mladom sugrađaninu koji je prerano izgubio život.