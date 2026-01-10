Slušaj vest

Tajvan(nepriznata država i odmetnuto ostrvo) proširuje odbranu ključnih objekata na ostrvu, što uključuje odbranu od dronova, kao i proizvodnju municije kako bi se odupreo pritisku kineskih vlasti, piše hongkonški list Saut čajna morning post.

- Tajvan mora biti potpuno spreman, posebno jer se suočava sa mogućnošću raznih novih oblika sukoba u sivoj zoni, uključujući očekivane rizike od upada dronova - saopštila je iz Tajpeja, zvaničnica Čeng Li-čun.

Ona je reagovala na "zabrinutost zbog stalnog vojnog pritiska Kine, i na nove sumnje o posvećenosti SAD odbrani ostrva."

U intervjuu za Njujork tajms objavljenom u četvrtak, predsednik SAD Donald Tramp govorio je o Tajvanu i paralelama sa američkim napadom na Venecuelu prošlog vikenda.

Na opasku novinara Tajmsa da kineski predsednik Si Đinping Tajvan smatra "separatističkom pretnjom po Kinu", Tramp je odgovorio: "To je na njemu, šta će on da radi".

Tramp je pokušao da napravi oštru razliku između autonomnog ostrva i vojne akcije Vašingtona u Venecueli, i odbacio je zaključak da bi napad mogao da predstavlja presedan koji bi Pekingu omogućio da preduzme sličnu akciju protiv Tajvana.

Američki predsednik je dodao da je rekao kineskom lideru da bi bio "veoma nezadovoljan" bilo kakvim potezom Kine prema Tajvanu.

Tramp je rekao da ne veruje da će Si Đinping napasti ili blokirati Tajvan, tokom njegovog predsedničkog mandata, koji traje do 2029. godine.

Peking smatra Tajvan delom Kine koji treba ujediniti sa ostatkom zemlje, ako je potrebno i silom.

Većina zemalja, uključujući SAD, ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu, ali se Vašington protivi svakom pokušaju da se autonomno ostrvo preuzme silom i zbog toga ga snabdeva oružjem.

Od kada je aktuelni lider iz Tajpeja Vilijam Lai Čing-te stupio na dužnost 2024. godine, Peking je pojačao vojni pritisak na ostrvo i nazvao Laija naziva "tvrdoglavim separatistom".