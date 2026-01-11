Slušaj vest

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da se nada da će Izraelu narednoj deceniji postepeno smanjiti zavisnost od američke vojne pomoći. On je ranije govorio da Izrael ne bi trebalo da zavisi od strane vojne pomoći.

- Želim da postepeno smanjujemo vojnu pomoć u narednih 10 godina - rekao je Netanjahu u intervjuu za magazin Ekonomist.

Na pitanje da li to znači smanjenje "do nule", odgovorio je potvrdno.

Netanjahu je dodao da je, tokom nedavne posete, američkom predsedniku Donaldu Trampu rekao koliko Izrael duboko ceni vojnu pomoć koju mu je Amerika pružala tokom godina, ali i to da je Izrael "sazreo i razvio neverovatne kapacitete".

U decembru je Netanjahu najavio da će Izrael uložiti 350 milijardi šekela (oko 110 milijardi dolara) u razvoj nezavisne odbrambene industrije kako bi smanjio zavisnost od drugih zemalja.

U 2016. godini SAD i Izrael potpisali su memorandum o razumevanju koji važi do septembra 2028. i predviđa 38 milijardi dolara vojne pomoći, od čega 33 milijarde dolara u bespovratnim sredstvima za kupovinu vojne opreme i pet milijardi dolara za sisteme protivraketne odbrane.