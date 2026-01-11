Slušaj vest

Broj poginulih u urušavanju deponije u centralnom delu Filipinaporastao je na četiri, saopštio je danas jedan zvaničnik, dok se potraga za desetinama nestalih nastavlja.

Deponija Binaliv u centralnom gradu Sebu urušila se u četvrtak, u trenutku kada se na lokaciji nalazilo oko 110 radnika. U nesreći je oštećeno više objekata i postrojenja unutar deponije.

Gradonačelnik Sebua Nestor Arčival naveo je u objavi na Fejsbuku da je broj stradalih porastao na četiri, kao i da je 12 osoba prevezeno u bolnice.

- Nadležni organi su potvrdili da su u pojedinim zonama registrovani znaci života, zbog čega je neophodno nastaviti pažljivo iskopavanje i angažovati napredniju dizalicu nosivosti 50 tona - naveo je Arčival.