Slušaj vest

Severna Koreja optužila je vojsku Južne Korejeda je ove sedmice slala dronove preko granice i upozorila da će Seul snositi posledice, zbog, kako je objavila, neoprostive histerije.

Južna Koreja je brzo demantovala te optužbe, ali mediji upozoravaju bi taj razvoj događaja mogao dodatno da ugrozi ionako slabe izglede za obnovu odnosa, na čemu insistira liberalna vlada u Seulu.

Prema saopštenju Generalštaba Korejske narodne armije, koje su preneli državni mediji, severnokorejske snage su u nedelju upotrebile specijalna sredstva za elektronsko ratovanje kako bi oborile južnokorejski dron, koji je leteo iznad pograničnog grada u Severnoj Koreji. Dron je bio opremljen sa dve kamere.

1/8 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

U saopštenju se navodi da je Južna Koreja i 27. septembra ubacila još jedan dron u severnokorejski vazdušni prostor. Vlasti su, kako se tvrdi, u tom dronu, koji su oborili, pronašle video-snimke važnih objekata u Severnoj Koreji.

- Oštro osuđujemo uzastopne, bezobzirne napade huligana na naš suverenitet i njihove otvorene provokativne postupke. Ratni huškači iz vojske ROK-a biće primorani da plate visoku cenu za svoju neoprostivu histeriju - naveli su.

ROK je skraćenica za Republiku Koreju, zvanični naziv Južne Koreje.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da nije upravljalo dronovima u terminima koje navodi Severna Koreja, kao i da je predsednik Li Dže Mjung naložio temeljnu istragu severnokorejskih tvrdnji.

Od stupanja na dužnost u junu, vlada predsednika Lija snažno se zalaže za ponovno otvaranje dijaloga i pomirenje sa Severnom Korejom. Pjongjang uporno odbija njegove inicijative.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća republikancima Foto: Evan Vucci/AP

Li je u sredu izjavio da je tokom nedavnog samita zatražio od kineskog predsednika Si Đinpingada posreduje u smirivanju tenzija između dve Koreje, dok je Si pozvao na strpljenje.

Severna Koreja izbegava razgovore sa Južnom Korejom i SAD još od 2019. godine, kada je propala nuklearna diplomatija lidera Kim Džong Una i tadašnjeg (i sadašnjeg) američkog predsednika Donalda Trampa zbog sporova oko međunarodnih sankcija.

1/16 Vidi galeriju Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing