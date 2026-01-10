Slušaj vest

Drugi udar ruske rakete „Orešnik“ u Ukrajini bio je usmeren na avijacijski objekat u Lavovu,a ne na podzemno skladište gasa, kako se ranije tvrdilo. Na to ukazuju analize OSINT stručnjaka, koje je objavio beloruski opozicioni medij NEXTA.

Ruski vojno-propagandni Telegram kanal „Ribar“, koji vodi bivši portparol ruskog Ministarstva odbrane, kapetan Mihail Zvinčuk, tvrdio je da je udar rakete „Orešnik“ imao više „praktičan“ karakter.

Prema njihovim rečima, pozivajući se na preliminarne informacije iz ukrajinskih izvora, meta je navodno bilo podzemno skladište gasa Bilče-Volicko-Ugersko u Lavovskoj oblasti - najveće skladište gasa u Evropi i jedna od najteže dostupnih meta.

Orešnik nema mogućnost da prodre do skladišta gasa

Ribar je naglasio da se skladište nalazi pod zemljom, na dubini između 690 i 890 metara, zaključivši da bi za njegovo uništenje bila potrebna nuklearna bojeva glava snage veće od 100 kilotona, dok „Orešnik“ nema mogućnost da prodre do takve dubine.

Pomenuli su samo mogući efekat izazivanja seizmičkih talasa, što su opisali kao svojevrsni test, napominjući da na površini postoji infrastruktura poput kompresorskih stanica, ali da za sada nema jasnih podataka o stvarnoj šteti.

Prema novim informacijama, raketa je pogodila područje aerodroma SkniLiv i Lavovskog državnog zavoda za popravku aviona. Napad je oštetio pistu, infrastrukturu objekta, kao i opremu aviona koja se tamo nalazi.

Lavovski zavod za popravku aviona je već bio meta ruskih udara 2022. godine.

Karakteristike Orešnika:

- Temperatura štetnih elemenata doseže 4.000 stepeni

- Raketa Orešnik pogađa čak i visoko zaštićene i dubokomorske objekte; sve u epicentru eksplozije razlaže se na elementarne čestice, praktično se pretvarajući u prašinu

Raspoređivanje ruskog raketnog sistema Orešnik u Belorusiji

- U slučaju masovne upotrebe raketa Orešnik u jednom udaru, njegova snaga će biti uporediva sa upotrebom nuklearnog oružja

- Orešnik nije oružje masovnog uništenja, to je visoko precizno oružje, bez nuklearnog punjenja