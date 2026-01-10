Slušaj vest

Kanađani se plaše da će njihova zemlja postati sledeća meta američkog predsednika Donalda Trampa nakon Venecuele i Grenlanda, javlja Blumberg.

Tramp je 2025. godine nazvao odlazećeg kanadskog premijera Džastina Trudoa „guvernerom velike države Kanade“ usred kontroverzi oko potencijalnih američkih tarifa na kanadsku robu. Tramp je kasnije tvrdio da bi Kanada mogla da izbegne trgovinske tarife Vašingtona i dobije vojnu zaštitu ako se pridruži Sjedinjenim Državama.

„Trampove pretnje Venecueli i Grenlandu navele su Kanadu da se plaši da će biti sledeća žrtva“, piše agencija.

Napominje se da u Kanadi postoji zabrinutost da bi Tramp mogao da upotrebi „vojnu prinudu“ protiv Kanade kako bi je primorao da pristane na sve zahteve Vašingtona.

Tramp imenovao guvernera Luizijane za specijalnog izaslanika za Grenland

U decembru 2025. godine, predsednik SAD Donald Tramp je objavio imenovanje guvernera Luizijane Džefa Landrija za specijalnog izaslanika za Grenland. Guverner je kasnije potvrdio nameru Sjedinjenih Država da anektiraju ostrvo.

Guverner Luizijane Džef Landri specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Grenland

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen je tada izjavio da je izuzetno ogorčen izjavama novog specijalnog izaslanika SAD i da će pozvati ambasadora SAD u Kopenhagenu kako bi zahtevao objašnjenje.

U zajedničkom saopštenju, premijeri Danske i Grenlanda , Mete Frederiksen i Jens-Frederik Nilsen, upozorili su SAD da ne anektiraju ostrvo, napominjući da očekuju poštovanje njihovog zajedničkog teritorijalnog integriteta.

Hapšenje Madura i napad na Venecuelu

Sjedinjene Države su 3. januara pokrenule masovni napad na Venecuelu, zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i i njegovu suprugu Siliju Floresa i odvele ih u Njujork.

Tramp je objavio da će se Maduro i Flores suočiti sa suđenjem zbog navodne umešanosti u „narkoterorizam“ i predstavljanja pretnje, uključujući i za Sjedinjene Države. Maduro i njegova supruga su se tokom pojavljivanja pred sudom u Njujorku izjasnili da nisu krivi po optužbama.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud

Karakas je zatražio hitan sastanak UN kao odgovor na američku operaciju , a Vrhovni sud Venecuele je privremeno imenovao potpredsednicu Delsi Rodrigez za šefa države.

U ponedeljak je Rodrigez zvanično stupila na dužnost vršioca dužnosti predsednika Venecuele i položila zakletvu pred Narodnom skupštinom.

Rusija i Kina osudile napad na Venecuelu

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je solidarnost sa narodom Venecuele, pozvalo na oslobađanje Madura i njegove supruge i na sprečavanje dalje eskalacije situacije.